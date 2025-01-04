聯合報黑白集／老柯的垃圾時間

民進黨團總召柯建銘表示，民進黨團若這時不提出「罷免韓國瑜」，民進黨就可以關門了。 圖／聯合報系資料照片 因立法受挫，民進黨團總召柯建銘最近不斷嚷嚷「罷免韓國瑜」、「解散國民黨」；沒想到，他還玩真的。民進黨團昨天提案變更議程，以韓國瑜「違法又違憲」為由，要求「改選立法院長」。

看來，只要韓國瑜坐在那裡一天，柯建銘的滿腔怒火就無處可消。老柯當然知道，以民進黨的席次，根本動不了韓國瑜一根汗毛。但他氣噗噗地說，不管會不會成功，這是基本的立場和原則。言下之意，他要洩憤，民進黨團得跟著他起舞。

明眼人都看出，老柯已來到了他的「垃圾時間」。儘管在「王院長」年代也很吃得開，但這位「萬年總召」已過了他呼風喚雨的顛峰；如今綠營的「雙少數」局面，他已漸漸玩不動了。趁著下會期可能「總召」職位不保，他這會期先把「倒韓」大戲演到爆，至少能留下自己的威名，讓世人見識他老柯的能耐。

問題是，好端端的國會舞台，拿來搬演老柯個人的恩怨戲碼，許多民眾很不領情。昨天民進黨團提案改選院長的消息一出，短短四小時就衝進兩千多則留言，罵他「選輸翻桌」，更多人則喊「總統也改選」。柯建銘討拍不成，也把賴清德拉下水。

蔡政府時代，柯建銘駛的是順風船，當然得意。但如今颳逆風，老柯還要硬幹，得小心翻船。柯總召不如早日自己求去，別再浪費大家的時間。