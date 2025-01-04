經濟日報社論／鬆綁老人看護 優於健保費補助

去年年底立法院三讀通過法案，使得80歲以上老人免巴氏量表評估，即可聘請外籍看護。聯合報系資料照

去年年底立法院三讀通過法案，使得80歲以上老人免巴氏量表評估，即可聘請外籍看護。另一個有關65歲以上老人免繳健保費的法案，原本當日也要討論，但臨時喊停。今年我國65歲以上老人占比預計將超越20%，因而值得檢討上述兩個法案是否符合老人需求，以及對政府財政、世代所得重分配的影響。

目前國內老人失智、失能情況隨年齡增加快速攀升，且近三分之一老人獨居或老老相持。2024年11月時，國內65歲以上老人共447萬人，占全國人口19.1%。這些老人僅8%失智，但80至84歲以及85歲以上的老人，失智比率分別達16%及23.2%。另外，這些老人僅13.3%失能，但75至84歲及85歲以上的老人，失能占比分別達21%及50%。而根據內政部2022年的調查，9.1%老人獨居、23.1%和配偶同居、2.09%住進養護機構、1.05%和外傭居住，其餘則和家人同住。

平均而言，目前國內老人在經濟上不虞匱乏。近期有一篇文章利用財政部個人財產登錄資料，以比較2014年相對2004年不同年齡層財富變化。該文發現，這段期間35歲者財富僅增長5%，但隨年齡增加，增長率跟著增加，直到80歲者增長率達89%。而在2014年時，60至80歲年齡層平均每人擁有1,540萬元的財富。相對而言，50至59歲年齡層平均每人擁有財富1,200萬元，而50歲以下年齡層則擁有不到800萬元。

就老人照護的供給面而言，政府提供的老人福利措施包括津貼、退休年金、健保以及長照等。就津貼而言，在2023年時，占65歲以上老人19%的28.7萬中低收入戶老人以及52.9萬老農，每月可獲得4,000或8,000餘元的補助。就退休年金而言，主要包含軍公教及勞工退休年金。就健保而言，目前有十縣市以家戶申報所得稅率低於5%或20%的門檻，給予65歲以上老人保費補貼。最後，就長照而言，政府主要提供公立養護機構住宿以及長照2.0服務。

總體而言，現行老人福利措施，補貼現金過多，但照護服務不足。首先，就兩項津貼而言，中低收入戶老人津貼係透過嚴格所得測試，故合乎劫富濟貧的公平原則。相對的，老農津貼所得測試條件鬆散，既違反劫富濟貧原則，也排擠其他農業政務支出。

其次，目前各職業別的確定給付退休年金制度，皆嚴重偏離收支相抵的社會保險原則， 造成目前老人大量預支年輕人預期在老年時所獲得的給付。

第三，就老人健保費議題而言，在六都及另外四縣市的相關減免規定下，全國三分之二老人已享受到保費補貼。因此，目前立法院正在審查的法案，是研究此補貼是否宜轉由中央政府埋單。

最後，就長照服務而言，目前公立養護機構住宿以及長照2.0服務的範圍皆非常有限。目前32.2%老人獨居或和配偶同居，且老人失智、失能情況隨年齡增加快速惡化，故80歲以上老人免巴氏量表評估可聘外籍看護法案的三讀，可彌補政府長照服務供給的不足。因此，日後戶內有80歲以上老人的家庭，即使老人因意外或疾病導致健康快速惡化，也可迅速獲得援助。通過此案對整個社會所獲得的利得，會超過政府所列舉，包括外籍看護供給不足及薪資上漲，以及重病老人遭排擠等問題的成本；這是因政府可透過和印尼等國談判，以及逐步將外藉看護薪資拉高至基本工資，來解決上述問題。

總之，放寬引進外籍看護照顧80歲以上老人的政策，不但降低政府財政負擔，也增加原先照料者重返職場的機會。另一方面，目前老人較其他年齡層富有，故不宜再推動類似老人免繳健保費的政策。