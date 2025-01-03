聯合報黑白集／毋意、毋必、毋固、毋我

民進黨立委王定宇。 聯合報資料照片 記者陳正興／攝影

民眾黨立委黃國昌在法院外受訪，竭力為主席柯文哲辯白。過程中一位電視女記者兩度出現皺眉躲閃表情，綠委王定宇立即截圖，宣稱「連記者都聽不下去」。不少網友紛紛響應，盛讚小女生可愛、真性情，順便把黃國昌罵一頓。

事實上，當事人從沒對外解釋，皺眉原因是不屑黃國昌替柯文哲喊冤，或是因被「咆哮哥」的大嗓門與菸味所擾。若是前者，記者在採訪場合毫不掩飾自身好惡，恐怕有違專業倫理。但日前立院朝野衝突發生記者嗆綠委事件，當時義正辭嚴指斥不符倫理的「資深媒體人」，這次卻不置一詞。如果是後者，記者無心的反應，便遭到政治人物的不當消費。

類似狀況，也曾發生在光譜另端。當年蔡總統在忠烈祠祭祀國殤，行禮後，出現短暫像反胃咽唾的動作。不少「老藍男」痛斥，她瞧不起中華民國，藉機羞辱先烈。蔡英文八年任內類似場合不知凡幾，為何就這次「真情流露」？更別說，以她權謀運用的老辣，蘇貞昌、朱立倫、賴清德、韓國瑜皆非其對手，如此狠角色怎會留下如此明顯話柄？

說穿了，有些人對於女記者皺眉或蔡英文吐舌，其實不在乎真正原因，重點是趁機以自身好惡大作文章，在同溫層相濡以沫。

孔子說「毋意，毋必，毋固，毋我」，說來簡單，真能做到者，鮮矣！