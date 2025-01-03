經濟日報社論／川普2.0貨幣政策 虛擬貨幣掛帥

川普即將開始第二任，新的貨幣政策，比第一任有很大的不同。路透

川普即將開始第二任，新的貨幣政策，比第一任有很大的不同，在第一任時傾向弱美元，以求減少貿易逆差與扶持就業，但今年大選期間，他卻積極擁抱虛擬貨幣，強調要將其合法化，並主張美國應將比特幣作為戰略儲備，在虛擬貨幣的發展上，領先其他競爭對手。

川普過去對虛擬貨幣頗為反感，批評其「無中生有，不具備價值」，會損害美元國際地位，並給洗錢犯罪提供便利，任何試圖取代美元的加密資產都應受到嚴格監管。由於美國國會與政府的牴觸立場，最後2020年臉書的Libra胎死腹中。

去年7月27日，川普現身虛擬貨幣年會發表演講稱，虛擬貨幣市場規模未來將超越黃金，主張美國應將比特幣作為戰略儲備，通過在這個領域的領先地位，來加強美國在全球經濟競爭中的優勢。

川普態度的轉變，有人認為是受到兒子炒幣的影響，也有以選戰策略角度加以解讀，認為川普是為了爭取美國超過2,000萬比特幣的持有者，甚至是著眼虛擬貨幣業者的龐大政治捐獻。但是更重要的是，川普看到了未來虛擬貨幣的戰略潛力，知道在未來國際貨幣主導爭奪戰中，美國絕不能缺席。

根據國際貨幣基金組織（IMF）發布的最新資料，美元在全球外匯儲備中的比例，自2000年以來，從70%已經降至57.4%，這是1995年以來最低水準。

原因是美國這20年來，每每將美元武器化，對伊朗制裁，對北韓制裁，對俄羅斯的制裁，將這些國家排除在國際清算系統之外，因此也讓其他央行擔心，如果他們的政府與美國發生衝突，他們無法以美元交易，以美元計價的外匯存底資金也會被凍結，所以世界各國都在努力使貨幣多元化，換取美元之外的貨幣或黃金。

去年8月喀山金磚國家峰會，事先傳言要創建金磚貨幣，最後公告卻僅提到「金磚國家要推進跨境支付和本幣結算領域的合作」，沒有具體結果。

川普很敏銳地發現這將對美元構成威脅，當選後，他在社交媒體上聲稱，「金磚國家正試圖擺脫美元，而我們卻袖手旁觀，這種想法是完全錯誤的」。「我們要求這些國家承諾，他們既不會創建新的金磚貨幣，也不會支持任何其他貨幣來取代強大的美元，否則他們將面臨100%的關稅」。

「金磚國家貨幣」的概念也許將漸行漸遠，但是最近五、六年，卻出現了虛擬貨幣，由於其交易無法被金融當局追蹤，所以對遭到美國制裁的國家，格外有吸引力，中國大陸近年來也積極試點作為外匯儲備的可能。

美國更是走在各國前面，尤其是川普宣示要將虛擬貨幣交易鬆綁，他在競選期間，就宣布要開除設下交易障礙的證券交易委員會（SEC）主席，選上後，他宣布提名支持加密貨幣政策的阿特金斯為SEC下一任主席，前PayPal老闆David Sacks為「AI與加密貨幣沙皇」。川普的勝選更是虛擬貨幣大利多，馬斯克的狗狗幣立即躍升了18%，比特幣價格一個月漲破了10萬美元大關，漲幅約五成。川普的貨幣新政策，將會一反第一任時「弱美元」的立場，將經由增加虛擬貨幣的儲備，加強美元的全球地位。

美國政府最近幾年沒收虛擬貨幣不法交易的所得，已積累了約21萬枚比特幣，占比特幣總存量的1%，按照目前10萬美元單價，已有200億美元價值。虛擬貨幣的支持者強調，就稀缺性而言，虛擬貨幣比起黃金有過之無不及，就像是戰備儲油一樣，比特幣可當成聯邦儲備的一部分，共和黨議員已提議「比特幣購買計畫」，要在未來五年內，增持100萬枚比特幣，這勢必持續推高比特幣的價格。

川普2.0的貨幣政策，看起來不會重複第一任時的弱美元，反而是積極希望在虛擬貨幣的發展上，領先其他競爭對手，持續主導全球的貨幣地位。