聯合報黑白集／劉靜怡神評沈伯洋

大法官被提名人劉靜怡日前遭民進黨立院黨團封殺。 圖／聯合報系資料照片 台大教授劉靜怡，在大法官提名遭民進黨團惡意封殺後，才讓人見識到她的火砲威力。有人挖出她三年多前在臉書上對綠委沈伯洋的提醒，「我幾年前就跟你講過，你這樣做研究會有被『側翼化』的命運，甚至走上『自我側翼化』的路而不自知。」這項評語，還真是神預測！

劉靜怡曾任沈伯洋的碩論口試委員，對這個學生的了解，應非泛泛之見。她發表這篇「側翼化」的點評時，沈伯洋剛成立「黑熊學院」，不時在媒體發表對「認知作戰」的看法，剛開始活躍。劉靜怡提醒他，如果沒有足夠心理準備，想不清自己的學術定位，恐怕會變成一個花蝴蝶型的「綜藝咖」。當時，沈伯洋還上網「感謝」劉靜怡的提點和耐心。

不幸的是，三年半後，沈伯洋終究一往直前地走上了這條「側翼化」和「自我側翼化」的道路，枉費了師傅的幾番提醒。無論沈伯洋的心路歷程如何，被執政黨欽點為「新寵」立委，每天呼喊一下「認知戰」的口號就有群眾簇擁吹捧，畢竟是提取成就感和社會地位的捷徑，就算當個「綜藝咖」也光鮮。

如果這樣想，沈伯洋不妨再看看「劉老師」最後那兩句諍言：「萬一救國而導致亡國，生氣還有什麼用？」劉靜怡三五年前就能看出沈伯洋的側翼化命運，何其神準；只可惜，她沒算到綠營的劣化基因。