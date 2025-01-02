聯合報社論／朝野能否休兵安心過年，在賴清德一念之間

賴清德總統昨天發表就任後首次新年談話，主題是「以民主厚植國力 迎向世界新局」。 記者季相儒／攝影 賴總統二○二五元旦演說，高談深化民主、均衡台灣、世代正義，滿是願景與承諾。這些大話聽在人民耳裡，對照政府的實際作為，卻只感到浮誇與麻木。從先前的「國會改革案」到最近的財劃、憲訴等三法，賴政府一路殺氣騰騰，對國會的立法毫無尊重，並極盡手段杯葛卡關。口裡喊的是民主正義，手中做的是酬庸攬權，這樣能教民眾「信賴」？

對於財劃等三法，民進黨內甚至傳出要以總統不公布，行政院長不副署等怪論抵制，令人困惑。在兩條蹊徑皆走不通後，行政院又表明要用「覆議」、「暫時停止處分」等手段，擋下三讀的法案。這又引發在野黨疑慮，因而委員會要求暫緩送出財劃法、選罷法，以拖延法令生效期限，防止綠營耍詐「用舊法擋新法」。綠營總召柯建銘更加碼喊出「罷免韓國瑜」的口號，把朝野惡鬥拉到荒謬最高點。

賴總統提名的七名大法官最近悉遭國會否決，大法官人數目前僅餘八人。新的《憲訴法》規定，參與評議的大法官不得低於十人，作成違憲宣告的大法官人數不得低於九人。亦即，以現有大法官人數，恐將無法開會評議釋憲。但在野黨提高大法官評議門檻，正是因為近年大法官審議幾乎完全聽命民進黨指令行事，已失去獨立超然地位，在野黨才會如此反彈。簡單地說，大法官遭民進黨壟斷成了「政黨工具」，無法再公正扮演國家憲政維護者的角色；憲訴法若不修法導正，憲政將一路傾頹。

因此，當賴總統在元旦談話高呼「我們要堅定地走在民主的道路上」時，他若想想自己如何利用大法官的「無意志」剝奪了台灣「國會改革」的機會，他不會感到汗顏嗎？當他重彈「台灣走過黑暗專制年代」的老調時，他不覺得自己正在把台灣帶回「黑暗專制」之路嗎？作為一個「雙少數」的總統，他心心念念都是「要贏」，預算被刪和財劃法重分配都不肯妥協，甚至拒絕和在野黨作任何溝通。這種「硬幹」的姿態，又向全民詮釋了什麼「民主」精神？

藍營之所以要讓「二法」延緩公告，主要就是考慮覆議時韓國瑜和數名藍委正好赴美祝賀川普上任，可能造成在野陣營未滿立院過半票數，讓政院翻案成功。其次，也是為了怕行政院機巧鑽弄公告到生效的三天空檔，利用現有八席大法官公告新法「暫時停止處分」，那必然陷入新的僵局，又白忙一場。以大法官近年的表現，在野黨的盤算確有其依據。

一旦政院提覆議，立法院依法得在十五天內議決，亦即應在一月中處理。如果覆議遭否決，總統須在十日內公布實施，日程將落在過年前夕。如果綠營要利用三天的時間差強押「適用舊法」，大法官得在過年前趕議。這波攻防，不僅朝野政黨很難過年，當政治硝煙蔽天，全民都跟著受罪。

正本清源，所有問題的根源都是因為賴總統不肯面對「朝小野大」的現實，執政作為一派「唯我獨尊」作風，才會導致連大法官提名人劉靜怡都遭民進黨團杯葛。賴總統和國會的不睦如今已是「跨黨派」現象，若賴清德依然傲慢如故，以他自以為是的態度對抗國會、召喚青鳥，台灣會有什麼民主、均衡、正義才怪！

事實上，朝野對峙並不是沒有緩和的空間。重點在，賴清德要學會放下孤傲的身段，學習傾聽及彎腰，何需怕在野黨沒有釋放善意的空間。賴清德若不想步上尹錫悅的後塵，就應改弦更張，試著聽取反對者的意見，減少內耗。否則，他就職周年時要交出什麼成績？