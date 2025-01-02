經濟日報社論／政治拖累經濟 尋求脫困之道

川普重回白宮是今年攪動全球經濟最大的變數。（路透）

2024年飄離而去，2025迎面走來，世界經歷一年多的政治與戰爭動盪，已使經濟備受折騰。政治拖累經濟的景況，新的一年只會變本加厲；全球政治動盪將為世界經濟添增更多麻煩。

去年世界經濟僅有的佳績只有馴服通膨巨獸，其餘乏善可陳，今年地緣政治和重要國家更加杌隉不安，撞擊力道更強，經濟所受的衝擊勢必更加可觀。去年全球各國選舉數目創下史上最多紀錄，多數國家執政黨表現不佳，被拉下馬者眾，共同主因是經濟施政績效不好，遭選民嫌棄。有些經濟強國陷入領導危機，難以進行有效治理，如法國、德國、日本、南韓，其對經濟發展的傷害無可避免。

川普重回白宮是今年攪動全球經濟最大的變數，他重塑世界經濟秩序的意志強烈，而且主觀性很強。在美國優先的核心思維下，他的結構性顛覆力極強，尤其聲稱將全面提高美國進口關稅，所將帶來的不確定性及對世界經貿的破壞力將十分可觀。有研究報告指出，關稅戰勢必演變成一場全球貿易戰，在最極端情況下可能會使全球GDP減少2%至3%，而根據目前的趨勢，全球產出下降3%將抵銷大部分經濟成長。高關稅政策可能推高美國及其他地區的通膨，對全球經濟造成另一種傷害。

美國對全球經濟的影響舉足輕重。目前美國經濟看似亮麗，其實內在問題深重，尤其財政赤字如滾雪球般擴大，處理對策會直接影響到聯準會的貨幣政策，可能使利率居高不下。美國就業和消費依然旺暢，聯準會暫停降息的機會很高，將牽動全球市場。歐洲經濟滿目瘡痍，領導危機嚴重，經濟持續衰退在所難免，而且右翼民粹漲勢洶洶，必然助長經濟民族主義的風潮。政治極端化將扭曲經濟政策的平衡性與穩定性。

法、德、日、韓的政治動盪同步發生，都將重創經濟發展。法國執政黨的國會席次未過半，左右對立尖銳，難有一位新總理可以統合全局，內耗仍將嚴重。經濟頹勢無以歇止的德國，聯合內閣已然崩解，下月大選結果之後，執政權也難定於一尊。日本以自民黨為首執政聯盟在眾院席次未過半，政策備受掣肘，無從挽救主要產業優勢盡失的窘境。南韓近年出口產業幾乎全被中國大陸趕上甚至超前，經濟情勢嚴峻，如今尹錫悅總統大鬧天宮，造成難以善解的紊亂，經濟必定再遭重創。

另一經濟強權中國大陸在通縮危機中掙扎，至今看不到隧道盡頭的亮光。民眾、民企和外資信心虛弱，政府激勵對策過於審慎，出台對策不敷所需，地方政府債務巨大而無法自拔，許多地區連發薪都困難，何有餘力大力投資基礎建設？民眾消費能力與意願俱低，如何能擴大內需？房地產低迷積重難返，產業鏈及資金外移看不到盡頭。川普揚言對中國產品加徵關稅，科技鎖喉不會鬆手，難解雪上加霜困境。

面對全球政治拖累經濟的趨勢，台灣如何自處？首先必須認清世界經濟趨於震盪、甚至衰退的情勢，客觀分析，在認知上和對策上都應排除政治固陋狹隘偏見的束縛，純從經濟效益上著眼與著手。

其次，必須看透政治干擾經濟造成的不良後果，既不受意識形態制約，也要排除政黨偏見的支配，不能為了顏面而不求變通。另一方面，財經團隊必須重整，不適任者應該斷然換將，不讓其繼續誤事。

同樣要緊的是，川普新政府基於美國狹隘利益的考慮，對台灣毫無善意可言，甚至步步進逼，提高關稅、逼迫半導體產業赴美設廠生產及限制對大陸出口都在議程上，至於優化台灣對美貿易條件，更是嘎嘎乎其難，所以再也不能對美抱持不切實際的幻想，而應堅定自主性立場，不應再因過多的政治考量而犧牲經濟利益。