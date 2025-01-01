聯合報社論／川普交易式擴張主義下，台灣是非賣品嗎？
美國總統當選人川普的團隊又放話，新政府上任首日，就讓美國退出世界衛生組織。外界預期，川普重返白宮，美國將回到新孤立主義。然而，最近川普在加拿大、巴拿馬運河及格陵蘭等議題上的談話，又暴露了一種「新擴張主義」的野心。儘管川普擴張的企圖具商業交易與經濟利益本質，但對地緣政治必然帶來衝擊，台灣可能受到莫大影響，其發展值得關注。
耶誕節前，川普次子艾瑞克在社群平台Ｘ上分享一張哏圖，圖中川普盯著手機裡的亞馬遜網購清單，購物車上正是川普最近頗感興趣的加拿大、格陵蘭和巴拿馬運河，艾瑞克並寫下「我們回來了！」川普父子的狂妄和戲謔，對加拿大、格陵蘭和巴拿馬而言，卻是羞辱和挑釁。川普「回來了」，更讓許多國家都倒抽一口冷氣。川普只是玩笑、放話，或者另有圖謀，有待後續觀察。
首先被川普羞辱的是加拿大。川普揚言將對加拿大產品課徵廿五％關稅，加拿大總理杜魯多憂心重創經濟，卻被川普嘲諷不如成為美國第五十一州，杜魯多也被譏為加拿大「州長」。川普還說，如果加拿大成為美國第五十一州，公民可減少六十％稅負。川普甚至力挺前冰球球星擔任加拿大總理，極盡羞辱之能事。
格陵蘭是丹麥的自治區，丹麥則是美國在北極圈的重要合作夥伴，川普卻毫不掩飾染指盟友領土的興趣。川普強調，為了全世界國家安全和自由，美國絕對必要擁有及控制格陵蘭島。川普在上個總統任內就想買格陵蘭，遭到拒絕，如今丹麥和格陵蘭仍同樣強調不賣。
在川普眼裡，巴拿馬運河當初是美國犧牲人命、耗費鉅資建造的，根本不應交給巴拿馬，現在反被巴拿馬敲竹槓。他說，除非巴拿馬降低美國船隻通行費，否則他將收回運河控制權。事實上，美國當年是在反美聲浪下歸還運河的，現在川普又故意碰觸敏感神經。對此，巴拿馬總統回嗆運河主權不容談判，當地民眾赴美使館抗議，拉美國家也紛紛反彈。
川普網購加拿大、格陵蘭及巴拿馬運河的哏圖，顯非單純的玩笑。類似言論聽來荒謬，甚至極度羞辱，川普卻一講再講，他是認真的。川普的「美國再次偉大」，並不是單純的孤立主義，而是帶著擴張主義的色彩。其中除有談判策略的考量，還有美國領土擴張的傳統「昭昭天命」觀，更有對抗中俄競爭的戰略思維。
例如，加拿大外長和財長已奔赴海湖莊園和川普準閣員會面，說明加拿大的邊境安全措施與打擊芬太尼承諾，而川普並未答應推遲徵收關稅。又如，格陵蘭雖然不賣，但川普發文後，丹麥馬上宣布將提高北極地區的國防投資，加強防衛力量。至於巴拿馬運河控制權，川普除要求降低通行費，也是誤認中國大陸控制著運河，而意在反制。川普去年就說：「我和習近平關係好，他尊重我國，他尊重我，他會走開」。川普沿襲門羅主義精神，只是過去拒絕歐洲列強，現在要求中國走開。
在「美國優先」願景下，川普完全不顧盟邦主權尊嚴，也肆無忌憚對著他國領土指指點點。川普的擴張，竟然是向盟友下手，盟邦的主權和領土都是可以談判的籌碼和交易的對象。川普的交易式擴張主張，可能改變地緣政治的面貌。加拿大、格陵蘭和巴拿馬運河都說是非賣品，但台灣呢，也是非賣品嗎？綠營動輒罵人「賣台」，如能賣給美國則唯恐不及，但中共必然不答應。權衡交易難易與利益得失，川普恐更想把台灣賣給中共。
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