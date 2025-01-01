聯合報社論／川普交易式擴張主義下，台灣是非賣品嗎？

英國金融時報報導，美國總統當選人川普在新政府上任第一天就讓美國退出世界衛生組織。 （美聯社） 美國總統當選人川普的團隊又放話，新政府上任首日，就讓美國退出世界衛生組織。外界預期，川普重返白宮，美國將回到新孤立主義。然而，最近川普在加拿大、巴拿馬運河及格陵蘭等議題上的談話，又暴露了一種「新擴張主義」的野心。儘管川普擴張的企圖具商業交易與經濟利益本質，但對地緣政治必然帶來衝擊，台灣可能受到莫大影響，其發展值得關注。

耶誕節前，川普次子艾瑞克在社群平台Ｘ上分享一張哏圖，圖中川普盯著手機裡的亞馬遜網購清單，購物車上正是川普最近頗感興趣的加拿大、格陵蘭和巴拿馬運河，艾瑞克並寫下「我們回來了！」川普父子的狂妄和戲謔，對加拿大、格陵蘭和巴拿馬而言，卻是羞辱和挑釁。川普「回來了」，更讓許多國家都倒抽一口冷氣。川普只是玩笑、放話，或者另有圖謀，有待後續觀察。

首先被川普羞辱的是加拿大。川普揚言將對加拿大產品課徵廿五％關稅，加拿大總理杜魯多憂心重創經濟，卻被川普嘲諷不如成為美國第五十一州，杜魯多也被譏為加拿大「州長」。川普還說，如果加拿大成為美國第五十一州，公民可減少六十％稅負。川普甚至力挺前冰球球星擔任加拿大總理，極盡羞辱之能事。

格陵蘭是丹麥的自治區，丹麥則是美國在北極圈的重要合作夥伴，川普卻毫不掩飾染指盟友領土的興趣。川普強調，為了全世界國家安全和自由，美國絕對必要擁有及控制格陵蘭島。川普在上個總統任內就想買格陵蘭，遭到拒絕，如今丹麥和格陵蘭仍同樣強調不賣。

在川普眼裡，巴拿馬運河當初是美國犧牲人命、耗費鉅資建造的，根本不應交給巴拿馬，現在反被巴拿馬敲竹槓。他說，除非巴拿馬降低美國船隻通行費，否則他將收回運河控制權。事實上，美國當年是在反美聲浪下歸還運河的，現在川普又故意碰觸敏感神經。對此，巴拿馬總統回嗆運河主權不容談判，當地民眾赴美使館抗議，拉美國家也紛紛反彈。

川普網購加拿大、格陵蘭及巴拿馬運河的哏圖，顯非單純的玩笑。類似言論聽來荒謬，甚至極度羞辱，川普卻一講再講，他是認真的。川普的「美國再次偉大」，並不是單純的孤立主義，而是帶著擴張主義的色彩。其中除有談判策略的考量，還有美國領土擴張的傳統「昭昭天命」觀，更有對抗中俄競爭的戰略思維。

例如，加拿大外長和財長已奔赴海湖莊園和川普準閣員會面，說明加拿大的邊境安全措施與打擊芬太尼承諾，而川普並未答應推遲徵收關稅。又如，格陵蘭雖然不賣，但川普發文後，丹麥馬上宣布將提高北極地區的國防投資，加強防衛力量。至於巴拿馬運河控制權，川普除要求降低通行費，也是誤認中國大陸控制著運河，而意在反制。川普去年就說：「我和習近平關係好，他尊重我國，他尊重我，他會走開」。川普沿襲門羅主義精神，只是過去拒絕歐洲列強，現在要求中國走開。

在「美國優先」願景下，川普完全不顧盟邦主權尊嚴，也肆無忌憚對著他國領土指指點點。川普的擴張，竟然是向盟友下手，盟邦的主權和領土都是可以談判的籌碼和交易的對象。川普的交易式擴張主張，可能改變地緣政治的面貌。加拿大、格陵蘭和巴拿馬運河都說是非賣品，但台灣呢，也是非賣品嗎？綠營動輒罵人「賣台」，如能賣給美國則唯恐不及，但中共必然不答應。權衡交易難易與利益得失，川普恐更想把台灣賣給中共。