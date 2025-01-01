面對台灣未來經濟的挑戰。路透

台灣經濟2024年表現平穩，前三季成長率均超過4%，預估全年經濟成長率為4.27%，遠高於2023年的1.12%。2025年大致仍能維持成長動能，而在基期較高下，預估經濟成長率為3.29%。台灣經濟雖然帳面數值不差，但仍存在一些隱憂；再加上國際經貿不確定升高，以及地緣政治衝突風險增加下，絕對不可掉以輕心。

國際貿易保護主義升溫，是台灣2025年所面臨最大挑戰。2024年全球在人工智慧及資通訊需求大增下，帶動出口，成為維繫台灣經濟成長主力。不過即將上任的川普總統揚言對所有美國進口產品加徵20%關稅，並針對中國大陸課徵60%額外關稅，中國大陸及歐盟已宣稱必然會以牙還牙報復，全球有形成關稅戰的可能。除了關稅外，在美國帶動下，各國也群起效尤擴大實施反傾銷、出口管制，以及其他貿易限制措施的力道，全球貿易方向與自由化背道而馳，更會助長通貨膨脹，成為2025年最難掌控的因素。

另外由於兩岸關係不佳，大陸對台灣貿易措施也更加緊縮，範圍也不斷擴大。目前海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）的早收計畫下，台灣對大陸早收產品出口的零關稅優惠已有約70%被取消，而且大陸也宣稱還會繼續增加對台灣貿易制裁。特別是中國大陸針對台灣的貿易制裁，通常是在兩岸關係發生摩擦後，充滿政治操作與經濟脅迫，對於台灣出口影響更大。

中國大陸與美國為台灣最重要出口市場，兩國合計約占台灣總出口55%，在兩大出口市場面臨貿易障礙及風險俱增下，對台灣出口形成不小挑戰。

除了國際環境嚴峻以外，出口表現的兩極化，是台灣另一大隱憂。台灣雖然出口表現亮麗，但主要幾乎全依賴資訊電子類產品；部分傳統產業出口，甚至還呈現衰退。台灣傳統產業由於長期欠缺自由貿易協定（FTA）的加持，再加上各國關稅普遍偏高，表現遠不及資訊電子產業。特別是近年來面臨關稅升高，台灣無法加入大型FTA，對傳統產業出口影響更大。

台灣傳統產業雖然產值、出口表現不及資訊電子產業，但就業人數仍達製造業約七成，在就業市場上占有重要地位。但近年工資水準成長有限，與資訊電子產業差距擴大，勞動力向資訊電子部門傾斜，勞動市場也出現兩極化情況，不但對傳統產業不利，也使所得分配不均更加惡化。然而目前政府政策思維仍停留在「選擇贏家」階段，對於傳統產業關注不足；未來應採取「濟弱扶強」平衡的政策，對於傳統產業，應有更多振興措施。

台灣勞動市場也受到少子化衝擊，蔡政府時期少子化問題更加嚴重，2016年台灣新生兒還超過20萬，之後逐年減少；2024年即使是傳統新生兒出生高峰的龍年，但新生兒約只有13萬，甚至還不及前一年。出生率的低迷，使得台灣人口在2020年即開始減少。另外台灣在2024年65歲人口已約占總人口19%，在2025年將突破20%，正式進入「超高齡社會」，台灣人口已進入老化及減少階段，再加上勞動參與率也未能提高，使得勞動力短缺持續嚴重，形成經濟成長另一瓶頸。

綜合而言，台灣產業發展失衡，國內政策導向也偏向資訊電子產業；再加上有限的土地、人才、電力等生產資源也集中在資訊電子產業，對其他產業發展形成重大障礙。外資企業也直指基礎建設能量不足，成為影響外人來台投資的主要因素。

台灣經濟所面臨問題，有些屬於多年沉痾，完全歸咎於目前政府有失公允；但是對於無法立即解決的難題，政府至少應有防止問題惡化，衝擊擴大的解方，而非陷入無謂的政治紛爭對抗，使得台灣經濟無法向上提升。