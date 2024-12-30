聯合報黑白集／民進黨割草不成反自傷

民眾黨主席柯文哲（左）被訴京華城及政治獻金等四大案，移審後獲三千萬元交保，檢方抗告，高院發回更裁，台北地院昨裁定七千萬元交保。記者胡經周／攝影 柯文哲四個月前遭檢廉大舉搜查，如今再遭北檢求處重刑，民進黨趁機召喚「回頭草」。不過，即使柯文哲人設大翻車，但外界也同時看到黨檢媒一體的真面目，恐怕不僅小草更加堅定反綠，更加深中間選民「政治介入司法」的印記，民進黨當初撥弄這盤棋，大概沒料到這一著。

北檢起訴書洋洋灑灑十萬字，但針對最關鍵柯文哲遭控收受一千五百萬賄款，卻只用了某時地，根本沒直接證據。有人以AI計算起訴書全文，發現共出現十一次「疑似」、六十八次「可能」、五次「推測」，顯示當中充滿臆測之詞。

國家機器精銳盡出辦了四個月，卻交出這樣的起訴書，再次印證外界所批評的政治辦案。尤其「鏡檢」與「泣股」這兩個最搶戲的配角，不僅同步接收辦案內容，甚至還能引領辦案方向，難怪網路輿情顯示，近一個月與柯文哲有關的聲量每天都破萬則，卻有近四成質疑司法公正性，大家縱使不相信柯文哲，但也對北檢抱持懷疑。

北檢被批看顏色辦案非始自柯案，但這回卻是赤裸到令人難以入目，民進黨以為柯文哲垮台，就能順勢「割草」，但這一百多天來，黨檢媒三位一體在全民面前搬演的這齣司法醜劇，別說小草反感，就連綠營民代都要面對選民的狐疑，更嚇跑不少中間選民，民進黨用力過猛反自傷了。