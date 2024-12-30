聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／民進黨割草不成反自傷

聯合報／ 聯合報黑白集

民眾黨主席柯文哲（左）被訴京華城及政治獻金等四大案，移審後獲三千萬元交保，檢方抗告，高院發回更裁，台北地院昨裁定七千萬元交保。記者胡經周／攝影
民眾黨主席柯文哲（左）被訴京華城及政治獻金等四大案，移審後獲三千萬元交保，檢方抗告，高院發回更裁，台北地院昨裁定七千萬元交保。記者胡經周／攝影
柯文哲四個月前遭檢廉大舉搜查，如今再遭北檢求處重刑，民進黨趁機召喚「回頭草」。不過，即使柯文哲人設大翻車，但外界也同時看到黨檢媒一體的真面目，恐怕不僅小草更加堅定反綠，更加深中間選民「政治介入司法」的印記，民進黨當初撥弄這盤棋，大概沒料到這一著。

北檢起訴書洋洋灑灑十萬字，但針對最關鍵柯文哲遭控收受一千五百萬賄款，卻只用了某時地，根本沒直接證據。有人以AI計算起訴書全文，發現共出現十一次「疑似」、六十八次「可能」、五次「推測」，顯示當中充滿臆測之詞。

國家機器精銳盡出辦了四個月，卻交出這樣的起訴書，再次印證外界所批評的政治辦案。尤其「鏡檢」與「泣股」這兩個最搶戲的配角，不僅同步接收辦案內容，甚至還能引領辦案方向，難怪網路輿情顯示，近一個月與柯文哲有關的聲量每天都破萬則，卻有近四成質疑司法公正性，大家縱使不相信柯文哲，但也對北檢抱持懷疑。

北檢被批看顏色辦案非始自柯案，但這回卻是赤裸到令人難以入目，民進黨以為柯文哲垮台，就能順勢「割草」，但這一百多天來，黨檢媒三位一體在全民面前搬演的這齣司法醜劇，別說小草反感，就連綠營民代都要面對選民的狐疑，更嚇跑不少中間選民，民進黨用力過猛反自傷了。

社論

延伸閱讀

等柯文哲裁定結果！小草聚集法院外批「綠色恐怖」 出動70警力維安

柯文哲脫口辭黨主席欽點黃國昌幫忙 白營立委曝細節：待討論再定奪

「橘子」遭控地下黨主席 柯文哲否認：她只是個愛玩的孩子

取名靈感？柯文哲手機化名「羅廷暐」聯繫律師 立委羅廷瑋說話了

相關新聞

聯合報社論／從大法官到柯文哲案，執政黨把司法當鷹犬

短短一周內，民進黨立法院黨團以祭出黨紀的強度，否決「一路罵民進黨」的大法官被提名人劉靜怡，台北地檢署則是按照黨檢媒一體的...

聯合報黑白集／民進黨割草不成反自傷

柯文哲四個月前遭檢廉大舉搜查，如今再遭北檢求處重刑，民進黨趁機召喚「回頭草」。不過，即使柯文哲人設大翻車，但外界也同時看...

經濟日報社論／兩岸開放觀光 應釋出更多善意

12月中雙城論壇在台北舉行，陸方代表上海市副市長華源宣布，將努力推動開放上海市民赴台灣旅遊。這對於台灣的觀光業者來說當然...

聯合報黑白集／遲來的揭弊者保護

立法院三讀通過公益揭弊者（吹哨者）保護法，未來人民揭公部門與國營事業之弊，若有人洩漏其身分，最高可處五年徒刑。面對層出不...

聯合報社論／國會豪賭、輸了翻桌，就是最大的反民主

在藍白聯手優勢下，立法院廿日通過選罷法、憲訴法和財劃法修正案，加上廿四日七名大法官人事案均遭封殺，等同民進黨政府在國會慘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。