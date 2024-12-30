經濟日報社論／美對陸301調查 影響深遠

拜登總統宣布對中國大陸的成熟製程晶片展開數個月的301調查，等調查結果出來已經是川普執政，再由川普作出政策決定。（路透） 美國於近期宣布，將對中國大陸的成熟製程半導體發起「301調查」，包括用於半導體製造的碳化矽基板和晶圓，也列為調查目標。根據「301條款」的授權，美國貿易代表署可對中國大陸發起調查，決定是否因差別待遇等不合理作法導致美國商業受損。若調查結果成立，美國政府將可據此對中國大陸實施報復性關稅、限制進口或其他行動。

拜登政府在其任期內已經對中國大陸採取一系列的貿易管制措施，除了以實體清單對特定中國大陸企業採取出口管制之外，更聯合友好國家，對出口至中國大陸的半導體先進製程材料、設備、EDA軟體等，採取嚴格管制作法，同時也對人工智慧用的高階運算晶片進行出口管制。

在美國一系列的管制措施下，中國大陸亟思突破封鎖，一方面強化自主研發，另一方面以繞道等方式欲取得相關製程的材料、技術與設備。惟因半導體先進製程過於複雜、精密，中國大陸自主研發雖有局部成果，但整體速度與成效仍屬有限。而透過繞道第三方等方式，對於取得材料、設備等挹注僅為杯水車薪，仍難解決美國全面封鎖的困境。

對於中國大陸而言，不可能放棄其先進半導體技術之研發與產業推動，更不可能任由已興建的半導體產能陷入空轉。因此，中國大陸政府與企業除了繼續研發先進製程技術與所需之設備與材料外，自然地於中短期內將原本用於生產先進製程的產能轉往成熟製程。

在新冠肺炎疫情期間，半導體成熟製程因供應鏈混亂、終端客戶重複下單等問題，一度出現供不應求，部分成熟製程晶片接單交貨期甚至超過50周。下游業者的生產與銷售因此受到嚴重衝擊，尤其是汽車產業供應鏈。不過自2023年起供應鏈秩序逐漸恢復，上下游業者開始進行庫存去化等調整後，成熟製程半導體的市場榮景不再。

在美國加強對中國大陸半導體先進製程的管制壓力下，中國大陸業者卻逆勢大幅增加成熟製程。2024年中國大陸占全球成熟製程產能之比重雖僅約三成五，但同年全球成熟製程產能增加幅度約150萬片（約當8吋月產能），其中卻有七成以上來自中國大陸業者的擴產貢獻。

換句話說，雖然成熟製程市場榮景不再，中國大陸卻因美國對先進製程的管制，轉而大幅擴充成熟製程，自然對市場秩序形成壓力。雖說晶圓代工產品有客製化的特性，再加上國際客戶對中國大陸的技術與營運能力仍有疑慮，中國大陸業者不易有效地在成熟製程市場攻城掠地。但其挾政府補貼資源而來的成本優勢，卻仍具擾亂市場價格的能力，如近期中國大陸記憶體業者即帶來破壞市場價格的亂象。而這正是美國政府在301調查中所謂的「不合理」方法。

目前產業界對於美國政府對中國大陸成熟製程發起的「301調 查」，多持正面看法，認為有助產業回歸正常軌道。不過長期而言，中國大陸半導體轉往成熟製程發展，正是美國政府對高階製程管制下的必然。因此除了關稅之 外，美國政府對中國所採取的其他配套管制措施實為關鍵。因晶片產品多數出口至終端或模組產品組裝地，非直接出口至美國等終端消費市場。因此，美國政府若直接對中國大陸成熟製程半導體產品課徵進口關稅，其實質影響恐相對有限。未來需視美國政府的調查結果，評估更有效的配套措施，例如針對使用中國大陸成熟製程晶片的終端產品，加徵其關稅或管制，才能有效減緩中國大陸成熟製程擴充所帶來的衝擊。