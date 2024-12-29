經濟日報社論／兩岸開放觀光 應釋出更多善意

12月中雙城論壇在台北舉行，陸方代表上海市副市長華源宣布，將努力推動開放上海市民赴台灣旅遊。這對於台灣的觀光業者來說當然是一個好消息，結果陸委會卻給了個軟釘子。陸委會更提出開放陸客來台觀光的三不原則，包括開放陸客來台不是出於政治目的、不得有任何附帶條件、不會隨時因為脅迫而叫停。其實陸方放出開放的消息，依照陸方的慣例，一定是與其相關部門打過招呼；沒想到陸委會依然把政治因素作為第一考量，讓兩岸開放觀光的善意，大打折扣。

果然，前兩天大陸國台辦就針對兩岸觀光的開放限制，提出了三個問題：台灣的赴陸禁團令是不是還沒有解除？平潭到台灣的包船專案申請是否還沒有開放？台灣人民赴陸旅遊是否還是橙色警戒？陸方這幾個問題直接指出，我方在兩岸觀光交流上仍然存在許多限制。在我方還有這麼多限制國人赴陸旅遊的情況下，如果只是單方面的要求陸方開放旅客來台，似乎也不近情理。

其實從大陸點出的這三個訴求來看，本來就不是很嚴重的事。比方說，包船直航平潭，這是很小的議題，因為經平潭去大陸的人數非常少，開放包船對台灣不會有多大的影響。至於禁止台灣人民組團赴大陸旅遊，這也是一個很奇怪的規定，因為即使在陳水扁總統時代，兩岸關係最不好的時候，也沒有限制組團赴大陸旅遊，因為台灣人民本來就可以自由進出大陸，就算不能組團，仍然可以化整為零的方式赴大陸旅遊。

而真正有影響的是，政府把大陸設定為橙色旅遊警戒燈號，再加上政府一直誇大國人赴大陸旅遊的風險，使得的確有許多人因此不敢赴大陸旅遊。但是即使如此，今年3至5月曾經短暫開放，就有很多國人組團去大陸旅行，再加上一些自由行，今年赴大陸旅遊的人數應該超過200萬人次，已經達到疫情前的三分之一左右，所以橙色警戒不見得有阻擋效果。

至於在開放陸客來台方面，一直是國內旅遊業者多年來的訴求，因為陸客來台不但天數較長，而且購買力也比其他國家觀光客要高很多。依馬政府時代的數據來看，陸客平均來台天數大約七天，每天花費170美元左右，再以當時最高每年400萬人次計算，大約每年在台灣的支出可以達到1,500億新台幣，對於台灣觀光業的收入幫助很大。對於現在苦哈哈的國內旅遊業者而言，開放陸客來台當然很關鍵，尤其是對於陷入觀光困境的花蓮來說，重要性更是不言而喻。

從上面的分析來看，兩岸人民對於赴對岸觀光的興趣與意願都是非常高的，開放旅遊，對於雙方的旅遊產業都會有很大的幫助。而且，旅遊人數增加，形同擴大兩岸交流，不但可以增加兩岸人民彼此的認識，相信也可以大大降低兩岸人民的敵意。

在現在兩岸關係惡化的情況下，要立即改善並不容易，所以即使是最小的善意也很重要，因為善意需要累積，如果雙方可以逐步的先釋放一些善意，才能增進彼此的信心與信任。現在由於兩岸缺乏溝通管道，很多事情都是用放話的方式來溝通，很難建立互信。我們建議兩岸有關當局，應該在盡可能的範圍之內，先釋放一些善意來建立信心，比方說，陸方有意開放上海觀光客來台，我方應表示歡迎，同時可以回應開放平潭包船業務，或是宣布增加一些兩岸的直航航點等。總而言之，如果我們真的在乎國內觀光產業的發展，希望兩岸減低敵意，就應該減少不必要的政治話術，而改以實際的政策手段來回應。兩岸必須逐漸堆疊善意，建立信心與信任，未來才有進入實際溝通的機會。