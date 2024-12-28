經濟日報社論／借鏡日企如何應對衰退社會

比我們早一步進入高齡少子社會的日本，其企業經營策略值得參考。路透

高齡少子化是台灣未來發展的最大隱憂。國發會10月發布評估，到了2040年台灣人口將比今年少177萬人，而2070年時更將大減844萬人，剩不到1,500萬人。面對未來消費衰退的國內市場，企業需要及早準備，比我們早一步進入高齡少子社會的日本，其企業經營策略值得參考。

北海道是日本高齡少子化的嚴重地區，在人口最少的行政區音威子府村，只有620人，卻有全日本顧客滿意度最高的便利商店Seico mart設立分店。在日本通常一家便利商店需要周圍有3,000人口才能獲利，但Seico在音威子府村設店時，該村人口就已經不足1,500人，現在剩下設店當初的一半人口，分店還是繼續營業。

為何Seico可以在人口嚴重衰退社區生存？店鋪集中在北海道的Seico，為了在人口減少的社區生存，擁有其他連鎖店所沒有的強大營運能力；壓低自有品牌（PB）商品的進貨單價極為重要。其他便利商店業者的PB商品多為委外生產，而Seico為了壓低成本，多數PB商品是在北海道內自家的工廠、農場生產。其結果就是，就算部分據點只能維持損益兩平，但是也貢獻於PB商品的銷售，維持自家工廠的規模經濟。

因此Seico的經營不求每個據點有足額利潤，而是求企業集團整體獲利。因為不少店面無法創造足夠利潤來吸引加盟，所以Seico有80%的據點是直營店，並且集團透過出口PB牛奶、冰淇淋等商品到北海道以外地區，來創造維持企業營運所需利潤。

然而在人口稀少的小村設立超商，要維持損益兩平還是困難，還好Seico從90年代就開始店內料理業務，提供現做豬排丼、親子丼、炸雞、烤麵包等產品；亦即是便利商店之外，加上便當店機能，一方面幫助少子化社區飲食店少的問題，另一方面也增加獲利業務。

在日本有所謂「限界集落」一詞，是指65歲以上人口達50%以上，社區功能維持瀕臨極限。當社區成為限界集落，因為消費力降低，超市等物流據點會在市場考量下退出，而社區居民在淪為「購物難民」後，會因為生活機能惡化，加速搬離社區。因此在高齡少子化的社會，社區是否有基本物流據點，成為能否緩和社區衰退速度的關鍵。

2017年北海道紋別市郊外的上渚滑地區，最後一家超市因為業績低迷退出經營。紋別市為了不讓當地居民成為購物難民，與Seico開展出新的服務型態。新店鋪開店資金1億日圓中，市政府補助3,500萬建設費，而Seico也回饋讓店內部分空間作為巴士候車室。建設用土地是當地民眾免費捐給市政府，市政府再免費提供給Seico。市政府協助降低開店的初期費用與土地成本，即使當地人口僅有900人，Seico也能維持損益兩平。

上述公私部門合作的Seico案例告訴我們，在一個人口與消費力衰退的社會，企業營運的關鍵在於降低損益兩平點；亦即是降低營運成本，商品賣得少也能維持據點以服務社區民眾。

有一個值得關注的企業個案。儘管日本新生兒年年減少，但是創業於50年代的兒童用品專賣店西松屋，在2018年達1,000店，到2024年持續擴張到1,120家。在少子化的日本，西松屋能年年增加分店的原因，正是因為損益兩平點遠低於其他競爭對手。

人力成本是零售業一大負擔，西松屋極力標準化與省人力化，其結果就是店鋪完全顧客自助，一店鋪只有二到三人打工族負責上架與收銀，而數家店才有一正職員工身為店長負責統籌。許多日本人對於西松屋的印象是店內路寬客少，但是因為低成本經營，就算來客數不多，西松屋還是能創造利潤。

台灣即將走向日本般的衰退社會，我們當然期待政府改善少子化，但是短期內似乎也難有神仙妙方。因此企業必須做好準備，將面臨一個規模年年萎縮的消費市場，有經驗的日本企業值得借鏡。