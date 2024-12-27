聯合報社論／柯Ｐ總統夢碎反成貪瀆犯，民眾黨何以為繼？

去年在君悅飯店舉行的柯文哲（左起）、郭台銘、馬英九、侯友宜、朱立倫多方會談。 圖／聯合報系資料照片 去年此時，柯文哲悍然拒絕「藍白合」，孤傲追尋自己的總統夢；不過短短一年，他因收賄、圖利、侵占、背信等四項罪名遭起訴，求刑廿八年半。柯文哲在看守所中，不知可曾懊悔自己未接受藍白合之議；若當時選擇擔任副手，今天應不致成為階下囚，喊冤也無人呼應。更糟的是，他以良心、清廉之名號召成立的民眾黨，在其貪瀆陰影下，將何去何從？

柯文哲遭求刑廿八年半，顯示檢方下手極重。當年陳水扁的總統貪瀆案，一審被判無期徒刑，二審改判廿年。相形之下，柯文哲的收賄索賄行徑雖不若陳水扁那般醜陋，但多案齊發、又一再拒絕認罪，使檢痛下狠手。令人唏噓的是，柯Ｐ當年以醫師身分力保陳水扁「保外就醫」，使其逍遙至今；如今，「醫師柯文哲」落難為「主席柯文哲」，有誰能夠保他？更諷刺的是，一路標榜清廉、透明的柯文哲，最後卻走上與陳水扁相同的墮落之路，在金錢的鬼魅中迷失了自己。

陳水扁從「台灣之子」一路締造「政黨輪替」奇蹟成為總統，寫下台灣民主化閃亮的一頁。誰料，他最後卻在權力的顛峰淪為金錢的奴隸，以貪瀆的腥臭毀掉自己和民進黨的光環。柯文哲如出一轍，他在藍綠兩大勢力中崛起，以孤傲的姿態打造出「白色力量」，號召百萬「小草」集結。沒想到，這位醫師出身的政治素人卻以更快的速度墮落：他濫用市長職權給予財團不合理的容積獎勵並從中收賄，他將外界的政黨獻金納入私囊，他侵占木可公司的資金，並挪用基金會款項去發放員工薪資。從政之路，難道註定是可悲的沉淪？

檢視檢方起訴書上的犯行，柯文哲對金錢的「失守」，大約始於他市長任內的最後兩三年。當時，京華城、北士科等案都在開發規畫，財團遊說無孔不入。同一時間，柯文哲參與總統大選的念頭日益強烈，各方勸進或有意「投資」的人馬絡繹於途。二○二二年十一月卸任市長前夕，他連續成立「眾望基金會」和「木可公司」，邀請他精通財務的好友李文宗兄妹主持。自此，柯文哲的總統夢出現了「企業化模式」，他的肖像和名字不僅成為可以行銷販售的商品，更成為其黨、政錢流交會的水庫。

這種錢財四溢的景象，在柯文哲參選總統後，更因「小草們」爭購木可小物達到高潮。然而，錢多未必帶來好運，來路殊途的錢財積累太多卻梳理不清，更易招惹非議。今年中，傳出柯文哲夫婦開始看豪宅、買商辦，終於掀起外界對其金錢來源的質疑。至此，星星之火就燎原了。柯文哲對京華城的容積率放水案，被依違背職務收賄罪求刑十五年；侵占民眾黨政治獻金部分，遭求刑五年；侵占木可公司部分，求刑六年；眾望基金會背信案，求刑兩年半。除此之外，柯文哲還有市長任內的北士科、魚果市場、台智光和南港轉運站四大案，等待偵辦。他的自由之路，看來遙遙無期。

目前柯文哲已表態辭黨主席，但民眾黨內對此意見紛歧，由誰接任領導仍未可知。「一人政黨」的宿命向來如此，當孤星殞落，群龍無首，多數基層追隨者可能將失望而去，黨內要角則陷於權鬥，再也無法擦亮招牌。但民眾黨目前有八席不分區立委，如果能積極發揮監督、質詢及揭弊角色，仍有機會在黨的黯淡時刻點燃火花，抓住民眾的支持。如此一來，或有可能打破「柯黨」的魔咒，繼續扮演關鍵少數。

畢竟，要證明柯文哲清白恐已徒然，維持民眾黨之不墜才是重點。