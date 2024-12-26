快訊

嘉義縣資深前議員賴朝崙驚傳離世 家人不願出面辦後事

今起有雨降溫 吳德榮：周六迎入冬首波強烈冷氣團 探6度低溫

台南遠百B2麥當勞熄燈 「陪伴27年 我的童年回憶掰掰」

聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／到底要「亡國」幾次

聯合報／ 黑白集

三法通過後，民進黨立委邱議瑩在臉書貼出與沈伯洋、黃捷等在魷魚遊戲英熙娃娃前合照。 圖／引用自邱議瑩臉書
三法通過後，民進黨立委邱議瑩在臉書貼出與沈伯洋、黃捷等在魷魚遊戲英熙娃娃前合照。 圖／引用自邱議瑩臉書
立院朝小野大，審查重大法案連遭青鳥圍攻，發起人都是執政黨。國會改革法案審議時，賴清德剛上任，綠營大黨鞭柯建銘呼喊，「習近平長臂管轄國會，國家在生死存亡關頭」。這次綠營攻擊藍白修法，又說「亡國在即」，還破窗夜襲議場。綠黨團一再宣告國家滅亡，賴清德豈非當了七個多月「亡國之君」？

財選憲三法修正通過，老柯悲控藍白「亡台四人幫」承北京指令修法。當時，卻未見綠營孤臣憂國，只有「商女不知亡國恨」。夜審三法時，有綠委棄甲直奔吳乃仁酒攤作樂。爬窗女綠委演完「零日攻擊國會版」，隔天便集聚愛河畔，大玩「魷魚遊戲」。

老柯指控韓國瑜、傅崐萁和黃國昌為「賣台三人組」，他卻拉卓榮泰找韓、傅密室協商，喬「亡國三法」通過時程。賴清德不捉「匪諜」，卻以此渲染「亡國」，煽動群眾衝進國會；偏偏老柯正和「賣國賊」交易。民進黨演這齣，是欺負青鳥腦容量小嗎？

游盈隆說，民進黨立院黨團是史上最無論述能力，此言不虛。辯不過、輸不起，只好走街頭暴力。當芒果乾、牛排龍蝦宴都叫不動年輕人上街，便剪貼香港反送中口號和太陽花情節，拼出「修惡法亡國」劇本，催出青鳥。

民進黨以台獨建國奪政權，靠哭唱亡國執政。民主如此進步，不知還要「亡國」幾回。

社論

延伸閱讀

綠財劃法未提案 國民黨反嗆巨嬰：縣市長缺錢討拍去跟賴清德說

賴清德不滿財劃法 特強調行憲紀念日

劉靜怡成綠營未爆彈 賴士葆：綠營最傷腦筋如何止息

批新財劃法粗糙 賴清德：努力建設地方政府及民眾受懲罰

相關新聞

聯合報社論／國會惡鬥，是為爭賴清德或柯建銘的顏面？

藍白聯手通過《財劃法》等三大法案，綠營呼喚青鳥上街，痛批在野黨「毀憲亂政」，破壞財政，一副義憤填膺之狀。未料民進黨隨即被...

聯合報黑白集／到底要「亡國」幾次

立院朝小野大，審查重大法案連遭青鳥圍攻，發起人都是執政黨。國會改革法案審議時，賴清德剛上任，綠營大黨鞭柯建銘呼喊，「習近...

經濟日報社論／川普能讓美中從對抗走向競爭？

川普最近頻頻發言，其中似又多與中國有關，比如一再提到與中國國家主席習近平關係很好，經常相互溝通，還表示已邀請習近平參加明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。