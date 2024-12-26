聯合報社論／國會惡鬥，是為爭賴清德或柯建銘的顏面？

民進黨立委進入議場投票，從民進黨團總召（右）柯建銘的選票中可見，7位大法官中，劉靜怡的欄位被蓋上「不同意」。 記者杜建重／攝影 藍白聯手通過《財劃法》等三大法案，綠營呼喚青鳥上街，痛批在野黨「毀憲亂政」，破壞財政，一副義憤填膺之狀。未料民進黨隨即被爆料，《財劃法》表決時有四人不在現場，否則即可擋下國民黨版法案，顯示綠委對其所謂「惡法」根本不以為意。更令人驚訝的是，綠營總召柯建銘以「黨紀」要脅黨團集體封殺大法官被提名人劉靜怡，卻轉頭向賴總統聲稱這是「黨團自主」，凸顯民進黨的民主邏輯錯亂至極。

仔細觀察，柯建銘下達絕殺令封殺劉靜怡，有三個針對性：一是對民眾黨同意權的反制，二是對劉靜怡過去多次批評民進黨的報復，三是不滿賴清德提名的借題發揮。這三個針對性，何者是柯建銘心目中的最優先，我們無從得知。無論如何，三者都可以互相借用為藉口。重點在，正因劉靜怡「藍綠通罵」，民眾黨認為她更具有「公正」特質，可以接受她出任大法官。相反的，柯建銘卻因劉靜怡「罵過綠」而下令封殺；如此一來，豈非意味綠營只容得下「捧綠」或「正港綠友友」？

若依照柯建銘的挑選標準，凡是曾臧否或論斷過綠營人士的人，即沒有資格出任大法官；那麼，賴清德接下來要重提大法官人選，視野恐怕就更侷限了。不難想像，這必然形成一種「兩難」之局：在野黨看得順眼的中立、客觀人士，勢必被執政黨當成眼中釘。如此一來，賴總統再怎麼挖空心思補足提名，最後可能都過不了關，補不了懸缺的七席。

最令人瞠目結舌的是，柯建銘以「黨團自主」為名，向賴總統報告要否決劉靜怡，而賴清德答稱「尊重」。這徹徹底底是一個「黑色謊言」。如果真的是「黨團自主」，即應開放黨籍立委依自主意志對劉靜怡投票；但柯建銘卻揮舞著黨紀大鞭，威脅他們：「誰投同意票，就開除誰！」在鍘刀威脅下，綠委哪有「自主」可言？要阻擋劉靜怡過關並非難事，只要區區幾票否決就能達陣；柯建銘卻要塑造出鋪天蓋地的絕殺氣勢，手段與目標未免太不相稱。也難怪，外界會覺得他不只是要給劉靜怡一個「好看」，而是要給賴清德一個下馬威。有人更形容，這是對賴清德的「背刺」，白話文就是「偷襲」。

面對自己提名的七名大法官悉遭「團滅」，其中唯一原可能過關者甚至命喪自己同志的亂劍之下，賴清德想必十分心痛，他遲遲未露面或表態。而此時此刻，他應該放下自己的心情，冷靜思索如何收拾這團亂局。

從蔡政府過渡到賴政府，民進黨必然會有一段艱難的適應期，從「一黨獨大」八年的予取予求，到如今「朝小野大」的必要妥協；這些，無論是總統府、行政院乃至立院黨團都必須調整自己的心態。前一波的「國會改革法案」之爭，賴清德雖利用大法官釋憲擋下在野黨的攻勢，事實上，只是延緩了自己要面對的陣痛。與此同時，卻招致民意更大的反感，認為賴政府罔顧朝小野大的民意。如今面對「三法」之爭，賴清德似乎企圖舊戲重演，但「大法官釋憲」這個法寶已經失靈，他兩手空空。

賴清德必須認清，柯建銘藉封殺劉靜怡打臉總統，不只是民進黨內部權威僭越的問題，更是國家體制傾斜的問題。柯建銘為了自己的顏面，遲遲拒絕接受民進黨國會少數的地位，卻屢屢以「老大哥」姿態挑起國會戰端。這只會使台灣政局日復一日陷在漫天煙硝之中，不會有改革法制、造福人民的機會，賴政府便留不下聲名。賴清德與柯建銘的顏面孰重，請想清楚！