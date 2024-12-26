經濟日報社論／川普能讓美中從對抗走向競爭？

川普最近頻頻發言，其中似又多與中國有關。路透

川普最近頻頻發言，其中似又多與中國有關，比如一再提到與中國國家主席習近平關係很好，經常相互溝通，還表示已邀請習近平參加明年1月20日的就職典禮。當然，最大的新聞亮點莫過於他在勝選後首場記者會中的那句話：「美國和中國能夠一起解決世界上所有問題。」

對這句話，各方有不同解讀，有人認為以川普的個性，說話隨便，不宜當真；有人認為是在忽悠中國；也有人認為是對中國釋放善意；當然不少人也認為是川普的謀略或設計，須有所提防，那究竟該如何解讀呢？

川普以近80歲高齡，冒著風險（被刺兩次，倖免於難）力爭總統大位，所求者何？無非一為私，一為公。為私，是希望擺脫官司之累甚至是牢獄之災；為公，則是他的競選口號：MAGA（讓美國再次偉大）。

讓美國再次偉大，就語意言，其潛台詞或為「美國現在已不再偉大」，或美國已不如過去最光輝時刻，直白了說，與過去比，美國正在衰退。

川普的MAGA夢，至少有兩點值得推敲。第一，這個夢能實現嗎？作為一種口號用來激勵群眾，在政治操作上可以理解，但必須面對的現實卻是殘酷的，如今的美國，很難再恢復過去曾有過的榮光。理由是，上世紀以來，讓美國所以成霸的幾個關鍵基礎，均在鬆動之中。曾讓美國自豪的軟實力早已大不如前，政、經、社體制問題多多，各資本私益集團爭權奪利；硬實力確也曾經天下第一，卻如今美國力挺的烏克蘭和以色列，在俄烏戰場及中東戰局中均備感吃力；還有美元霸權也開始面對去美元化的挑戰。對於這些曾讓美國偉大的實力都出現了鬆動，川普有本事能改變或恢復嗎？顯然極不容易。

第二，MAGA美國夢要實現，還得面對來自中國的挑戰，此所以自美國總統歐巴馬以降，經川普1.0再到拜登，從全面遏制到多方打擊，但有效嗎？所以總的來講，MAGA並不容易。

那麼，面對2.0即將開局的川普又會如何思考這個大問題呢？如果按照拜登任內國務卿布林肯的中國策略，有三種模式：競爭、合作、對抗。但現實是對抗才是主旋律，幾乎是全面的；競爭為次；合作僅是點綴，印象中除了氣候就是芬太尼兩項。然而全面及強烈對抗的結果已如前述，美國並未占到什麼便宜，反而付出了一定代價，甚至在不少領域，對抗還對中國產生了倒逼效應，逼使中國成功地突圍。應該說，這絕非一心想追求MAGA的川普所樂見。所以，如何改變及調整一段時期以來的中國政策，已成了川普2.0時代的首要課題與最大挑戰。

布林肯的中國策略模式，理論是對的，但運作結構必須調整，特別是要減少對抗的比重，同時須大幅擴大合作的空間。不僅如此，在競爭、合作、對抗之外，其實還可以有「交換」或「交易」，而這正是川普最擅長與最自豪的。

在這樣的分析下，或許我們才比較容易理解川普那句「美國和中國能夠一起解決世界所有問題」的意思，以及比較容易看懂最近川普一改他在1.0時代對中國的強硬風格，開始頻頻向中方示好的做法了。

過去幾年，面對美方各種不友善的對抗與打擊，中方總是一再呼籲中、美兩國必須相互尊重，彼此應該相向而行，但明顯沒有什麼效果。其實早在習近平12年前剛上任擔任中國國家主席之初，即預見中、美極可能掉入老大老二矛盾的「修昔底德陷阱」，就預防式的提出了「新型大國關係」的概念，強調中、美兩國之間應「不衝突、不對抗，相互尊重，合作共贏」的互動主張，遺憾的是美方從來置之不理，以致美中關係果然掉入了「修昔底德陷阱」的漩渦，不僅讓兩國關係持續緊張，也對區域及全球發展產生了不利影響。如今，川普在2.0即將展開的此刻，釋出了主動調整對華政策的訊號，我們認為這其中多少是對中方「新型大國關係」的正面回應，也希望中方能正面積極看待，並有所互動。