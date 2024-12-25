聯合報黑白集／陳其邁嫌少，可以不拿

日前抱怨國民黨主導的財劃法是在懲罰高雄後，市長陳其邁24日持續喊話，希望立法院主動提覆議，讓財劃法有再討論的機會。 記者徐白櫻／攝影 新《財劃法》將三千多億元分配款分給地方，各縣市多了自主運用的財源，都很開心。但也有少數例外，高雄市長陳其邁就直言「對高雄不公平」，是「劫貧濟富」。黃偉哲也說，新法是「北部吃肉，南部啃骨頭」，嚥不下這口氣。

明明是有利地方財政的事，陳其邁和黃偉哲卻氣噗噗，不知道在不爽什麼。新《財劃法》的分配，是依各縣市的營業稅、所得稅、房屋稅之比重而訂，並非為特定縣市量身打造。依新法，高雄可多拿二四五億元，台南可多拿一六三億元，這可是一大筆錢。如果「南二都」嫌錢不夠多，那麼台東、澎湖、基隆等地要怎麼說？

陳其邁和黃偉哲眼睛盯著北部，心裡還懷著傳統的「重北輕南」情結，所以不滿。如果他們的眼睛轉向東部，看看後山的分配款，心裡也許就舒坦得多。再不然，看看中台灣。台中市人口二八五萬，比高雄多十幾萬人，依新法試算他們能拿到七○八億元，比高雄的七四五億還少。但是，大家有聽到盧秀燕抱怨嗎？

嫌錢少的話，陳其邁和黃偉哲大可宣布不拿新增的分配款。一來，帶頭「起義」，回捐款項幫中央解難。二來，做足向黨「效忠」的表態，贏得綠營喝采。問題在，這種作法會不會激怒市民，就得好好拿捏。以中央近年的揮霍，有些錢回歸地方，恰好而已。