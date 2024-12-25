聯合報社論／大法官七提名人全死當，民進黨也踹一腳

大法官被提名人劉靜怡僅獲八張同意票。 圖／聯合報系資料照片 立法院昨天行使大法官人事同意權投票，賴總統提名的七位人選全數遭到否決，一個也未通過。這項結果原在意料之中。但驚奇的是，民眾黨「唯一支持」的人選劉靜怡，竟也成了民進黨「唯一否決」的對象，使她最後僅獲八票，以最低票落榜。此一結局，除顯示賴清德的提名人選缺乏正當性，也充滿朝野勾心鬥角的心機，耐人尋味。

立法院剛通過《憲法訴訟法》修正案，明文規定憲法法庭參與評議的大法官人數不得低於十人，同意違憲宣告的大法官人數不得低於九人。以目前的狀況，七名大法官屆滿退休後，只剩八名大法官。在七個提名人悉遭否決後，人數已不足以召開憲法法庭審議案件，更無法通過違憲宣告。因此，賴清德須依規定在兩個月內重提新的大法官人選，再爭取立院同意。

這次七名大法官人選均遭否決，與其說是在野黨惡意杯葛，不如說是賴總統的提名人選色彩太濃，缺乏公正、客觀、中立的形象所致，他們遭到封殺並不值得惋惜。最明顯的是，多數人選過去在特定事件上均與民進黨持同一立場，在廢死議題上，僅一位具法官實務經驗的被提名人反對廢死。如此「均質」的一群人，外界無法期待他們就重大爭議作出超然、前瞻的釋憲裁決，賴清德必須重新思考調整自己的提名標準。

這次投票，國民黨團一開始即決定對七人全部投下否決票。民眾黨原本希望通過兩人，以便憲法法庭維持可運作的規模；但不知是否思來想去難以找到「值得支持」的人選，最後決定僅對劉靜怡投下同意票。而令人意外的是，儘管民眾黨未宣布他們支持劉靜怡，民進黨卻洞悉他們的決定，隨後黨團一致對劉靜怡投下反對票，使她無法過關。如此一來，劉靜怡原本可能成為「唯一過關」的大法官，卻變成了「票數最少」的落榜者。

民進黨團這招引起外界諸多猜測。民進黨寧可讓七人全部中箭落馬，也不願劉靜怡單獨過關；原因之一，是他們認為劉靜怡的態度難測，無法確定她會堅定擁護民進黨政策；若是這個因素，恰印證賴清德提名偏頗投機，連黨內都不「信賴」。原因之二，劉靜怡曾批評綠委王義川「蠢到爆表」等，因此無法忍受她出任大法官；若是這個理由，不就是「公報私仇」嗎？原因之三，是要破毀民眾黨扮演「關鍵少數」的企圖，從這點看，「小人之心」就一覽無遺了。

有趣的是，正因為民進黨團對劉靜怡的突襲，反倒讓外界可以撥開近日《憲訴法》爭議的迷霧，更看清楚事情的真相。民進黨原本指控，在野黨如果「完全封殺」賴總統提名的七位大法官，是故意要癱瘓憲法法庭，使國家憲政機器無法運作。誰料，民進黨團自己最後也加入封殺戰場，把唯一可能過關的劉靜怡送上刑台。如此一來，民進黨豈不成也了參與癱瘓憲法法庭的「共犯」？

說穿了，七名大法官昨天同遭封殺，是因為賴清德的「賴友友」式提名太過偏頗，目的是為了落實民進黨的執政意志，強化綠色統治的社會控制，而不是著眼於台灣更民主、自由、進步的未來發展。對這些一心服膺「黨意」的大法官人選，如果不予否決，就是坐視他們危害憲政和法治。過去八年，「綠色大法官」一味配合執政黨意志行事，極少對行政機關作為提出指正，更不斷變更釋憲法則，從而創造出充滿爭議的見解。這些年，大法官已失去公正、獨立的光環，甚至留下失格、無恥的罵名。這種情況，絕不能再持續下去！