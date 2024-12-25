經濟日報社論／晶片國家隊之議應三思

晶片示意圖。 路透

12月18日第12屆全國科技會議閉幕，國科會主委吳誠文在會後記者會上宣布，將組「Chip Team Taiwan（晶片台灣隊）」，他表示台灣目前半導體產業鏈包含IC設計、晶圓製造及封裝測試，對接對象大部分為國外市場，也就是說我們半導體產業鏈製造出來的產品，大多數都是給國外大客戶，而非供應國內產業需求，政策上應予調整。此話一出，台灣半導體產業界無不聞之錯愕，驚訝內閣閣員中，竟然有不知台灣經濟依靠的本來就是世界市場，居然有決策高官要花納稅人預算，反其道而行？

國家隊之名大家一定不陌生，之前政府帶頭成立的有口罩國家隊、疫苗國家隊、綠能國家隊、無人機國家隊、打詐國家隊，彷彿喊出國家隊，就有了傾全國之力發展的底氣。

但所謂國家隊，實質意涵是什麼民眾根本搞不清楚，多數淪為口號或形式，尤有甚者，打著國家隊名號，趁機循特殊途徑大做生意，成了少數人賺錢利器，尤其是疫苗國家隊、綠能國家隊最為明顯，後者在業者彼此之間還屢起內鬨，弊端與紛爭不斷。

政府制定產業技術發展政策，除考量外交與地緣政治趨勢，主要應遵循經濟法則，順勢而為，以產業整體最大利益為依歸，並聰明槓桿國際優勢資源（尤其包括最具競爭力之供應鏈夥伴、國際優秀人才、國際資本），切忌坐井觀天、閉門造車，損害國家與全體民眾之利益。

試問：台灣護國神山台積電可能捨大求小，遵循政府錯誤政策，將荷商艾司摩爾、美商應用材料、蘋果、超微、高通、博通，排除於關鍵客戶與供應鏈之外，刻意優先採用台灣隊產品或優先服務台灣IC設計公司？再者，美國政府對台灣組織「晶片國家隊」反應，特別是在川普總統上台情境下，究竟是樂觀看待，或是判定其與美國利益相左，也是賴清德政府應該特別斟酌的重點。

或許有人認為，川普政府有可能支持此一構想，主要考量理由：一、供應鏈安全與美台合作，保障美國對先進晶片的穩定獲取；二、對抗中國大陸科技崛起，台灣透過「晶片國家隊」強化自身技術能力，與中國紅色供應鏈脫鉤。

然而事實上，在台灣現有半導體晶片產業供應鏈結構中，中國大陸廠商大多是客戶而非設備與原物料供應來源，故台灣致力產業鏈國內化，最大利益受害者可能是美、日廠商。當然，為了確保台灣經濟獨立性，站在自己國家立場，我們推動這些作為乃天經地義之事，但默默推動就好，何須敲鑼打鼓，在未獲其利之前，引起老大哥們的不悅，豈非愚蠢不智？

川普政府主要經濟政策是要求重要科技產業遷移至美國、增加美國當地投資與就業，台灣現在強調組建國內完整供應鏈之行動，似非完全符合川普取向（美國利益最大化）。同時如果台灣強調推動「晶片國家隊」可能被視為過於強調台灣自主性，引發中國大陸進一步反應，美國政府可能擔心此舉升高台海緊張局勢，對美國利益造成不可控之影響。

台灣半導體產業在面對全球化競爭、地緣政治風險以及產業技術升級關鍵時期，最聰明且應該的發展策略是採取「國家隊」與「國際隊」雙軌並行策略，以期發揮優勢疊加成效，兼顧國內產業發展與國際市場競爭力，兩者不可偏廢。

我們要再次強調，台灣是一個資源相對有限的小型經濟體，如果希望產業在世界舞台出頭，必須認清自己的強項所在，除致力發展優勢，並同時與國際具競爭力之夥伴對接，方能確保經濟與產業發展之永續性。這其中分寸之拿捏，除仰賴台灣主要企業之靈活操作，政府決策官員的務實理解尤其重要，千萬不要因為少數罹患大頭症閣員，扼殺台灣產業揚威國際市場之可能。