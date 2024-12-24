聯合報黑白集／民主還有分大小？

立法院通過憲訴法、選罷法、財劃法修法，總統賴清德說要用「更大的民主」解決爭議。 圖／聯合報系資料照片 立法院通過憲訴法、選罷法和財劃法修法，綠營一片崩潰。賴總統更說，「民主的紛爭，要用更大的民主來解決」。這種把「民主分大小」的奇談怪論，竟出自總統之口，也難怪國家政局紛亂。

民進黨反對三法修正的論述，充滿矛盾。對於財劃法，民進黨過去也曾數十次提案。罷免連署應檢附身分證，在總統選罷法行之多年；二○一九年，蘇貞昌內閣亦曾對《公投法》提出相同提案。至於釋憲門檻，根源在大法官提名荒腔走板；總統若提名適當人選，何須擔心「人數未達門檻」？

何謂「更大的民主」，賴總統語焉不詳。大選就是「最大的民主展現」，人民雖選出賴清德擔任總統，同樣選出國民黨為國會最大黨，且與民眾黨加總過半。何者是「比較小的民主」，或「更大的民主」？難不成，賴總統認為，遵從民進黨意志的才叫民主？

綠營人士建議，賴總統和行政院長卓榮泰，應該不公布、不副署三法；綠營基本教義派的「青鳥」，則以群眾路線為側翼。如果「更大的民主」就是行政獨裁和街頭民粹，那選舉的意義何在？民進黨總召柯建銘說，這次修法是「滅台、亡台」；殊不知，這種「少數暴力」才是摧毀民主。

民進黨若尊重民主憲政，就別再想那些旁門左道，依法行政才是正途。做不來，就交出行政權吧！