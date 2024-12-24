聯合報社論／張善政vs.卓榮泰：一開口 格局高下立判

行政院長卓榮泰到花蓮視察台鐵通車狀況，指出在新的「財劃法」下，中央政府的國庫會變得空虛，地震來臨地方政府必須勇敢面對。 圖／聯合報系資料照片 立法院《財劃法》修正案過關，調整了所得稅及營業稅分配比重，在野黨一舉為各縣市討回三千七百多億元經費，使中央／地方稅收分配更臻合理。行政院長卓榮泰不悅之情溢於言表，竟稱未來面對地震風災，地方要勇敢自己面對，中央政府恐沒有能力協助地方。對此，曾任閣揆的桃園市長張善政回應說，救災是全國一體，「不分藍綠」。

張善政這一開口，立刻反襯出兩人的胸襟氣度不同，高下立判。第一，財政上分配給地方更多資源，是讓各縣市擁有更多自主發展的空間，卓榮泰卻只想到自己的「財庫縮水」。第二，中央政府的存在，就是為服務全國人民，卓榮泰卻認為自己可以愛做不做。第三，地方遇上天災，不僅中央有義務協助，其他縣市也會基於同胞情誼伸出援手；卓榮泰卻拿預算來「情勒」，這種「當大官、不服務」的態度，多麼冷血！

民進黨在《選罷法》、《財劃法》、《憲訴法》三連敗，原因其實不在「藍白合」有多強大，而在它自己這些年來不斷踐踏民主，卻忘了如何讓法制與時俱進。正如前綠委林濁水所言，《財劃法》早就該修，民進黨執政八年卻不修，如今面臨「被修法」才哇哇叫。換言之，是執政者的傲慢和惰性，讓民進黨落於被動的劣勢。再說，如果不是「綠友友」的大法官多年來偏袒綠營予取予求，更在「實質廢死」議題上激怒全民，《憲訴法》也不會如此輕易過關。

《選罷法》修法更是如此。新法要求罷免「需附身分證正反影本」，基本上是完全合理的要求，《總統選罷法》及《公投法》目前都已作了這樣的規範。五年前民進黨為了阻擋公投影響行政決策，除修法使公投與選舉「脫鉤」，更利用國會優勢在公投法中增設「需附身分證影本」的規定，蘇貞昌還說是為了「防止偽造死人連署」。這些年，民進黨把「罷免」玩於股掌之上，已到了踐踏選舉權的地步。如今，在野黨修法要求連署者附身分證影本，除防「死人連署」，更要防政客偽造「假活人連署」，絕對有其必要。民進黨卻大喊「修惡」，簡直無腦又自私！

當卓榮泰對《財劃法》說出「地方須自己面對天災」時，他不僅矮化了自己的道德高度，更嚴重貶低了賴政府的執政責任。事實上，從民進黨連日的反應看，綠營迄今已傳出多套擋下這三大法案的「絕招」，顯已到了方寸大亂的地步。其中最離譜的一招，是要祭出「行政院長不副署」的手段，讓這三項法案無法生效。問題在，行政院長的「副署權」，是為了「制衡總統權力」而設計，而不是為「制衡立法院」而設。換言之，如果卓榮泰試圖「不副署」三法案，他只是扯了賴總統後腿，卻擋不住立院法案。

綠營會喊出「閣揆不副署」的怪招來阻擋三法案付諸實施，可見民進黨諸戰將都不讀書久矣，才會連基本法學知識都「接錯線」，鬧出笑話。觀察近期立院朝野大戰，綠營只剩下喚青鳥、假打卡、破窗鎖門、潑水等不入流伎倆，還有什麼進步價值可言？賴政府無法接受在這三項法案上一敗塗地，追根究柢，是民進黨吸食權力美味上癮，卻忘記了自己對人民的莊嚴承諾；等到自己的權力吸食器要被沒收，才開始呼天搶地吶喊不公。綠營忘了，在野黨國會獲有六成支持，這是它必須正視的民意。

卓榮泰須認清，自己的閣揆職位是用來服務人民的，而不是來耍官威。賴清德也應想想：總統八字再硬，也得承認自己的權力是「有限的」。