經濟日報社論／科技大老向川普拜碼頭的訊號

美國總統當選人川普。（路透）

這段時間以來，科技高層紛紛到佛州海湖莊園晉見總統當選人川普，這些企業家包括臉書創辦人祖克柏、OpenAI執行長奧特曼、蘋果執行長庫克、日本軟體銀行的孫正義，最新的則是抖音執行長周受資。

有些企業純粹只是要表示對新總統的「敬意」，就像黑道新教父就位，下屬們紛紛上前親吻權戒，奉上賀禮一樣，這裡的賀禮則是折現的100萬美元，向川普就職基金捐贈，OpenAI的奧特曼捐了，亞馬遜的貝佐斯也捐了。捐100萬美元，能夠換到與川普晉見的機會，大老闆們莫不大呼「值得了」。

有些人致敬，不是錢的問題，而是代表象徵性的效忠，川普之前曾經公開批評過亞馬遜與Meta，上個月川普已與Meta首席執行官祖克柏共進晚餐。臉書或是後來的Meta，向來政治上小心翼翼維持中立，根據美國聯邦競選財務報告顯示，祖克柏多年來未參與總統競選的捐助活動，但是現在Meta也捐了100萬美元。

連日本軟體銀行的創辦人孫正義都專程赴海湖莊園朝聖，他站在川普身邊，宣布軟銀將在美國投資1,000億美元，這完全是因為總統是川普才投的，「他的勝利讓我對美國經濟的信心大大增強，我很高興能將這1,000億美元和10萬個就業崗位投入到美國。」川普在旁現場加碼，開玩笑地要孫正義將1,000億美元翻倍到2,000億美元。孫正義只能「打哈哈」笑稱，川普是「一位偉大的談判者」，表示他將「努力」達到2,000億美元。

為什麼企業家絡繹於途，把海湖莊園的門檻都要踏破了，川普團隊宣稱，這是因為他們受到川普的感召，並且被川普履行將美國重新打造為世界製造業超級大國承諾所吸引，「自1月起，川普將立即開始實施大膽改革，並確保人工智能、新興技術和其他未來產業在美國創造、建設和發展。」

但每家企業都有自己經營上的特殊困難，急著尋求與川普的特殊管道，在政治上獲得奧援，譬如蘋果，9月被歐洲法院裁定須向愛爾蘭補繳130億歐元稅款，當時還是候選人的川普就表示，接到了庫克的電話，表達對蘋果被歐盟施加處罰的擔憂，庫克13日就與川普共進晚餐，特斯拉創辦人馬斯克也赫然在座。

最有爭議的，莫過於抖音的執行長周受資了，他是16日在海湖莊園晉見川普，但抖音的大限在即，可能等不到川普1月20日的就職。美國國會通過法律，要求抖音的中國母公司「字節跳動」，必須在1月19日之前（川普就職前一天）出售所持有的抖音股份，否則社群平台蘋果和谷歌，都不得再繼續支援抖音，等於是事實上禁用，而在周受資見川普的同一天，抖音雙管齊下，也向最高法院提起上訴，要求駁回下級法院基於國家安全所做的裁定。

雖然兩人談了什麼不得而知，但川普在同一天的佛州記者會上說：「我們會好好審視TikTok，你知道，我內心是喜歡TikTok的。」川普聲稱他以34個百分點優勢贏得年輕人選票，部分因素可能就是因為TikTok。川普在2020年曾發布行政命令封殺TikTok，如今TikTok在美國擁有超過1,700萬名用戶，他真正注重的是TikTok在年輕人當中的影響力，所以他會想辦法。

雖然抖音申請駁回的理由是言論自由，以及對中小企業的競爭力，但如果最高法院在這一個月內如其所願，做出駁回的裁決，就會讓人感覺到，川普的影響力已經無遠弗屆，手伸進了最高法院，而周受資求見川普，的確不虛此行。

其實以台灣的科技實力，應該是有進海湖莊園的資格，但也許是謙虛個性使然，至今沒有排上號，台積電（2330）董事長魏哲家日前透露，他曾與川普親信、「全世界最有錢的傢伙」見面聊天，但即使這位再親信，比起堂堂教父本人來，畢竟還是差了一層。