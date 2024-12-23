經濟日報社論／財劃法修正 具劃時代意義

立院上演大亂鬥，選罷法、憲法訴訟法及財劃法修正草案在混亂中三讀通過。記者葉信菉／攝影 長達25年未修正的財政收支劃分法（財劃法），終於三讀修正通過，可謂頗具劃時代的意義。

首先，從「中央集權又集錢」的長期事實來看，立法院依據憲法，代表人民行使立法權，此次從人民福祉及地方自治的民主角度，在中央立法並執行事項中的財政收支劃分上，主動修正早已不合時宜的財劃法，可謂中華民國自治史上的第一次「分權」，殊屬難能可貴。

更重要的是，1998年修憲、凍省及修正財劃法，把原來中央政府的淨收入比重，由六成不到驟增為75%，造成財源嚴重向中央傾斜，此次財劃法修正能打破垂直失衡現象，更值得高度肯定。

以114年度中央總預算案稅收推估，中央將增加釋出3,753億元的中央統籌分配稅款（統籌款）給地方政府，表面看好像增幅很大，但營業稅由現在的40%提高到100%分配給地方，只是「校正回歸」到凍省前營業稅為地方稅的狀態。所得稅也只增加1%移轉給地方，對於所得稅收超過2兆元的中央而言，應是縱向重分配，並不嚴重。因此修法後的中央淨收入占比仍高達65%，相對於原來的修法目標六成，衝擊應該不大。

何況，中央政府財政豐裕，過去八年的國稅超徵就超過1.8兆，還編列2.5兆特別預算。今年前11月的全國賦稅實徵淨額3.57兆，地方稅收僅3,411億，占比不到一成；若含中央統籌稅款，合計僅8,007億元，占22%，中央政府仍占了78%的稅收大餅。中央享有高成長率、高占比的國稅，本有餘裕和地方分享財政剩餘，且財劃法要到115年才實施，中央仍有充分準備時間。

因此，主計總處說會影響國防及撥補勞保、健保、租金補貼與興辦社宅、農損基金、勞工育嬰留職停薪津貼，以及體育選手國光獎金等相關經費，實屬誇張。勞保、健保財務屬特別基金的社會保險、台電屬國營事業預算，非一般預算的法定義務支出，虧損都是中央政策錯誤或怠於改革所致。而且長照、租金補貼與興辦社宅等財源，來自於房地合一稅、菸捐、遺贈稅等指定用途的國稅，而撥入住宅基金、長照基金等中央特種基金，屬於保障性收入，非統籌款範圍，自然不受排擠。今年前11月中央特種基金就比預算數超徵了39%，中央未指定用途的稅收也超徵了11%，遠超過地方稅收（含統籌款）超徵2%，怎可能會因財劃法修正而使中央施政困難？

至於財政紀律，中央表示多個地方政府獲配財源將超過其支出所需，造成地方不需積極財政努力，甚至有消化預算而致支出浮濫之虞。從當前的法制來看，地方政府之收支，應依地方制度法、公共債務法、預算法、行政院訂定之預算籌編原則規定辦理，中央政府實屬過度疑慮。

地方有應收之財源而不收，或未依預算籌編原則辦理，中央得酌減補助；努力開源具績效，中央得酌增補助。地方辦理自治，應就自有財源優先編列預算支應之等，中央仍然手握監督大權，未來大可充分發揮。

最後，財劃法全面提高「所有地方政府」的收入，在經濟上有正面效果。除了跨政黨雨露均霑之外，六都和16縣市的統籌款占比由現行的61%：39%，改善為54%：46%，可縮短城鄉差距，消弭地方間的水平不均。

目前地方基礎建設普遍不足，尤其自來水、汙水下水道、天然瓦斯、公車服務等，將因財源增加而從事基礎建設與服務，帶動地方經濟發展，將更符合工商界的需求。例如過去工商界屢屢建議中央廢除娛樂稅、印花稅等擾民雜稅，卻受限於地方財政困窘而不了了之。財劃法修正後，地方政府財源充足，就有檢討改革地方稅的空間，並將支出用於招商引資等促進經濟發展項目上，發揮凱因斯乘數效果，且可回饋於中央的稅收增加。中央政府應當樂觀其成才對！