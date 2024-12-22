聯合報黑白集／北院不演了？

遭羈押禁見的民眾黨主席柯文哲，自獄中寫信請辭黨主席。圖／聯合報系資料照片 遭羈押禁見的民眾黨主席柯文哲，自獄中寫信請辭黨主席。台北地院裁准通信的同時，卻搶先宣告柯文哲請辭生效，引發民眾黨的質疑與不滿，直批北院越俎代庖。法官不僅指導民眾黨黨務，更儼然是要加快裂解白營。

司法超越政治是法治國無可撼動的真理，在執政者側翼攻闖國會「表態求官」之時更顯珍貴。司法與政治的距離，顯然是門藝術。柯文哲於預判被訴前寫信請辭黨主席，法官費心爬梳黨章、代裁請辭生效，頗有擴張裁定權及「助崩」白營之嫌。

法官要不要裁准柯文哲寄信，是否違法、會不會影響偵審才應是考量重點，卻主動詮釋黨章，整套組合拳下來形同「法官准辭」。然而，柯文哲請辭是否生效，除須經民眾黨討論，還存在經慰留後續任的可能，北院此舉必然給人民「已經法院認證」的錯覺，甚至可能引爆退黨潮。

柯文哲是否涉貪、會否被起訴判刑是一回事；但司法是否成為當權者肢解對手的幫凶又是另一回事。

柯案偵查期間，各種案情傳聞流竄，檢廉今天才問話，特定媒體明天就放話，雖然調查結果毫無意外是「消息來源非檢廉」，北檢好歹還演了齣「查洩密」爛戲。如今民眾黨還沒收到主席辭函，北院就判定柯文哲請辭生效，硬把法庭戲演成政治劇，莫非竟是比北檢更進一步，乾脆不演了？