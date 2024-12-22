經濟日報社論／央行革新貨幣政策架構的挑戰

中央銀行19日決議利率「連三凍」。聯合報系資料照 中央銀行19日召開第4季理監事會議，結果一如預期，維持重貼現率不動，也未再加碼不動產信用管制。不過，在央行提供的參考資料中卻揭露了一項重要訊息，即央行的貨幣政策架構已由之前的「彈性貨幣目標機制」轉換為「多元指標機制」。這意謂央行經過近幾年來的摸索，貨幣政策運作機制已正式納入更多的監控名目指標，這不但是央行貨幣政策架構的重大變革，未來也勢將提高政策操作的複雜度及決策的管理風險。

所謂的貨幣政策架構，是指央行選擇一個與最終目標關聯性高的名目變數（指標），藉由貨幣政策工具的操作，使這項名目變數能落在央行設定的區間，確保貨幣政策達成最終目標。過去國際間部分央行採取「匯率目標化」的控制架構，控制本國貨幣匯率在一定水準；1970年代主要央行開始普遍採行「貨幣目標化」架構，以控制貨幣數量為中間目標，達到物價穩定或充分就業等最終目標；到了1990年代，「通膨目標化」興起，不少央行直接改以設定的通貨膨脹率為主要的控制目標。

這三種傳統的貨幣政策架構，各有優缺點，各國因國情不同而各有偏好。隨著國際經濟金融環境的變化，央行所面臨的挑戰日益多元，貨幣政策架構也不斷因應演變，特別是在2008年全球金融危機之後，很多央行發現傳統的貨幣政策機制過於僵化，已不足以因應變局，因而貨幣政策架構開始朝向更彈性、監控多元指標的趨勢發展及調整。

我國央行貨幣政策操作也歷經多次調整。早期央行貨幣政策架構採取貨幣目標化機制，即以控制貨幣總計數（M2）年增率為中間目標；最近一次變動是在2020年時將M2年成長目標區調整為參考區間，改稱為彈性貨幣目標化機制。央行最新說明，現行貨幣政策架構則是同時監控通膨展望、通膨預測、產出缺口、貨幣總計數M2年增率與金融情勢等多元指標，透過利率管理、貨幣與信用管理，以及採取管理浮動匯率制度與外匯管理三大操作策略，來達到最終目標。

央行變革貨幣政策架構，吻合國際發展趨勢及存在實務操作上的必要，目的在於賦予央行貨幣政策操作較大的彈性，以因應總體經濟金融變數的不確定性。但也不免令人憂慮，央行同時設定多項監控指標，各項價量指標之間的交互影響是否存在操作上的矛盾及衝突？在決策取捨時定錨的拿捏標準究竟為何？以及央行是否具備更快速及精確的數據分析能力，足以相應支持多元指標間複雜關聯的監控？

我們希望央行未來應該主動及明確地透過各種管道，更清楚說明所謂多元指標貨幣政策架構的具體操作模式及實證效果，釐清各項疑慮，不斷強化與社會大眾的溝通，以提高政策的透明性，避免市場對央行貨幣政策決策做出扭曲詮釋或錯誤判斷。

另一方面，隨著ChatGPT的問世，人工智慧（AI）正快速成為金融科技發展的焦點。事實上，國際清算銀行（BIS）今年6月發布的AI報告即表示，雖然在設定利率方面，AI技術不應該取代人類，但各國央行已意識到需要跟上生成式AI引發的創新浪潮，應該利用AI的巨大力量即時監控數據，以增強預測通膨的能力。

央行總裁楊金龍曾表示，央行將善用數位科技，透過大數據分析等新技術的協助，即時檢視範圍更廣的經濟指標，協助央行更有效地預測及分析經濟金融狀況。我們建議央行，在不斷變革及優化貨幣政策架構之際，未來應該更為重視AI在央行資訊收集、宏觀經濟分析、支付系統監測及金融監管等方面的應用潛力，以藉由數位科技創新，做出更好的貨幣政策決策。