經濟日報社論／按月編製中位薪資 政策更靈活

行政院主計總處發布113年10月工業及服務業薪資統計。聯合報系資料照

行政院主計總處發布113年10月工業及服務業薪資統計。今年前10月本國籍受僱員工的「經常性」薪資（月薪）平均數為48,953元，較上年同期增加2.82%；加計獎金及加班費等非經常性薪資後，「總薪資」平均數也增加4.4%。

剔除物價因素後，「實質經常性」薪資平均數年增0.61%，「實質總薪資」平均數年增2.16%。對於低薪的勞工而言，近三年的經常性及總薪資屢屢被物價吃掉，以致實質薪資連年負成長，此次出現平均薪資實質成長的統計，算是難得一見的好消息。

但值得一提的是，上述的薪資「平均數」，並無代表性或指標意義，易受極端值的影響，尤其少數的薪資極高者可能拉高整體的平均數，其實只能代表「少數人」的薪資水準，和絕大多數勞工的實領薪資差距可能很大，常造成解讀上的錯誤。前主計長朱澤民曾說過，左手放在烤箱，右手放在冰箱，平均值可能就是「很舒服」，突顯平均值極可能誤導民眾，必須小心解讀。

最明顯的例子，就是曾經有行政院長將當時主計總處發布的薪資平均值，錯誤解讀為「代表一半勞工的薪資水準」，遭到普遍低薪的多數勞工的負評。因此學界要求主計總處，不能只逐月統計並公布薪資的平均數，以及一年一度才公布前一年的薪資中位數，更應突破萬難，改為逐月統計並公布薪資的「中位數」，才能客觀真實呈現「代表一半勞工」的薪資水準，以及中位薪資和平均薪資的真實差距。

終於，主計總處自113年7月（資料時間）起運用勞工保險檔、勞退月提繳工資檔、全民健康保險檔等按月扣繳薪資大數據，按月編布「經常性」薪資中位數，並追溯至109年1月。至經常性薪資分布統計（包括整體分布圖及十分位數、四分位數等指標）部分，將累計每年前三月、前六月、前九月及全年資料，一年編布四次，追溯至 109 年第1季。

結果是，今年前10月本國籍全時受僱員工的經常性薪資，中位數為38,627元，也就是一半的本國勞工前10月的月薪低於3.9萬元，較上年同期增加2.88%；剔除物價因素後，實質經常性薪資中位數年增0.67%，都略高於平均經常性薪資的年增率。但是，觀察歷年1至10月本國籍全時受僱員工，經常性薪資中位數低於平均數的員工比率（%），109年為66.98；110年增至67.2，111年增至68.34，112年為69.95；113年更增為70.81。突顯平均薪資此一統計值，愈來愈不具客觀代表性；今年前10月的經常性薪資平均數，只能代表「不到三成勞工」的薪資高於該水準，超過七成的本國勞工薪資都低於平均數。該數據也突顯了統計並公布「中位數」的重要性和必要性。此外，觀察前10月經常性薪資中位數對平均數的比值，顯示有一半的勞工薪資不到平均數的八成，而且逐年微降，提醒我們必須更謹慎看待平均薪資數據。

再觀察本國籍受僱員工全年總薪資的中位數及平均數統計，可以發現自108年起，全年總薪資平均數的年增率，都是中位數的二倍以上，代表高薪者的薪資成長率高於一半的勞工，難怪全年總薪資中位數占平均數的比率，也是逐年遞減，和上述月薪的中位數占平均數比率逐年下降的趨勢相符，再次突顯平均數的參考價值愈來愈低。

因此，建議主計總處繼續在統計方法上，突破萬難，將來若能逐月統計並公布每月的「總薪資」中位數，讓各界能瞭解半數勞工的總薪資水準， 以及中位總薪資相當於平均總薪資的比率以及十分位、四分位的統計，有助於正確解讀低薪的現象是否有所改善，進而提出具體改善低薪的勞動政策。