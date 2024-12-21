聯合報黑白集／班班是負擔

「班班有鮮乳」上路以來爭議不斷，由於學校普遍缺少冷藏設備，不少學校改發保久乳，如今政策喊卡，讓外界大感錯愕。 記者林伯東／攝影 從「班班有冷氣」開始，政府推出了一系列「班班德政」，包括班班有網路、班班吃石斑、班班喝鮮乳等。政策一氾濫，即變質為惡政。班班吃石斑推出九個月，即因學生反應欠佳及不敷成本，草草收攤。班班喝鮮乳更慘，九月才推出，十二月就喊停。

班班有冷氣和網路，是為創造良好的學習環境，無可厚非。但對偏鄉弱勢學校而言，相關的電費支出及維修保養，在在增加了負擔。決策者沒考慮到這些，就造成學校麻煩。

當缺乏創意的官員亂套「班班公式」，災難就發生了。表面上，讓所有學生吃石斑、喝鮮乳，是在「造福」學生。事實上，政府只是利用學生來幫忙收拾政策爛攤，包括石斑出口受阻及進口鮮乳衝擊本土酪農的問題。再說，這種「給吃」決策是半世紀前的舊思維，以今天台灣家庭的飲食狀況，學童哪需要補充額外營養？何況，要求每個學童吃同樣的東西，根本是強人所難。

「班班喝鮮乳」變成「班班是負擔」，還不止這些。學校缺乏冷藏設備，老師得配合物流協助搬運及發放；學生有乳糖不耐症，也被迫要喝；有些學校要求改成保久乳，學生竟被迫帶一個月的保久乳回家。這些，決策官員事先都沒想過吧？

公務員霸凌被美化成「目的良善」，班班喝鮮乳也號稱「立意良善」。這類無腦良善，真可怕！