聯合報社論／陳梅慧、譚艾珍視角的詐騙，賴政府可看見？

XREX集團區塊練金融犯罪調查師陳梅慧舉行告別式，梅慧身穿著西裝遺像靈堂簡單肅穆。 記者曾增勳／攝影 金融犯罪調查師陳梅慧車禍致死，輿論質疑「假車禍真謀殺」，經最高檢察署下令竹檢調查，日前偵結指車禍並無陰謀論。台灣損失了一位打詐高手，是無可挽回的事實；對比數發部的「科技打詐」無能，陳梅慧之死更令人惋惜。

就在檢方清查陳梅慧車禍案時，傳出「國民奶奶」譚艾珍遭人以「協助調查」老哏詐騙九十八萬元，所幸第二次匯款前被員警阻攔。譚艾珍坦言，曾一度自責「不配活著」，並透露她好奇之下查了台灣每日平均遭詐金額，竟高達三、四億元，驚呼「動搖國本」。

陳梅慧與譚艾珍都是單純、熱心腸之人，前者精擅梳理詐騙集團金流，後者則因心地善良遭詐。透過她倆的視角，足以勾勒出一幅迥異於政府觀點的台灣詐騙庶民繪本，更值得政府借鏡檢討現行打詐資源、人力配置和應對方式是否恰當。

陳梅慧並非法律、金融或資訊相關科系畢業，更非政府編制人員，卻在調查犯罪金流與打擊詐團行動中發光發熱。刑事局今年四月成立的「虛擬貨幣查扣專案小組」，在她協助下，至十一月底已凍結詐團虛擬貨幣保險箱錢包達九十多億元。陳梅慧曾說，「想要阻止不法侵害發生，想盡力幫助每一個受害者」，令人動容。師長同學眼中的她，無償付出，下班後忙完家事即打開筆電，閱讀大量非法虛擬貨幣及金流資料，就是希望能幫被害人討回遭詐損失。

譚艾珍遭詐，則讓人同情。她非因個人貪念受騙，而是詐團利用了她的正義和良善。譚艾珍遇到的是「假檢警」的傳統詐術，足見詐騙集團如何「與時俱進」，除了假書記官、假檢察官，甚至還新增「一六五防詐專線警官」角色，幾乎照搬政府整套防詐班底，演出「以協助防詐來施詐」戲中戲。也難怪，譚艾珍大嘆詐團成員「可得金馬獎」。

讓人佩服的是，譚艾珍不計形象，仍願分享被詐歷程及被害感受。她直言，金錢損失只是外在問題，心理創傷更難以癒合，每晚失眠、情緒失控，不斷懊惱、自責。她呼籲社會大眾，用慈悲心看待被詐受害者，不要再檢討受害者。鼓勵受害者勇敢說出來，更能達到宣導功效！

透過陳梅慧與譚艾珍，我們看到不同於官方防詐宣導的庶民視角。例如，理當身為政府「防詐資訊大腦」的數發部，年度預算達兩百多億元，但說好的「網路詐騙通報查詢網」不知何時才能上線？更不知，能否培養如陳梅慧般智、仁兼具視被害人如親的數位犯罪調查專家？

再如遭詐輕生的內湖母女雙屍案，死者手機備忘錄稱：「媽媽接到警察電話，還沒出聲就聽到做筆錄的爛警察，跟旁邊的人說她已經輕生了吧。然後我媽說話後，他竟然說，喔妳還活著喔！」她最後一句：「就如你所願，我們一起死給你們看吧。」更是對政府打詐無能的絕望控訴。

民進黨政府於二○二二年頒布打詐行動綱領，花費十四億元成立「打詐國家隊」，十個月後又追加十三億成立跨部會「打詐辦公室」。明年將上路的「打詐綱領2.0版」，資源、口號樣樣不少，立法院也配合通過「打詐四法」賦與政府打詐利器，但打詐儀表板會說話，日日怵目驚心的詐騙金額數字，豈止是動搖國本。

聯合報今年度代表字前三名貪、鬥、騙，反映台灣真實民情。政府若不能體悟陳梅慧的無私協助受害者，感受譚艾珍的不安、慌張、恐懼、後悔、痛恨、自責，所謂「識詐、堵詐、阻詐、懲詐、防詐」五大口號，都只是粉飾太平的遮羞布罷了！