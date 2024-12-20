聯合報黑白集／立院之「寶」重現江湖

民進黨立委王義川。 圖／聯合報系資料照片 藍軍立委發動突襲，將選罷法修正案送出內政委員會。綠營立委兩日後占領委員會主席台，阻止追認議事錄；青鳥桴鼓相應，號召人馬去國民黨部抗議。但一天下來，綠營的聲量冠軍卻是綠委王義川，他咆哮議事人員不給自己倒水，一路罵到院長韓國瑜「搞什麼東西」。不但被藍營譏為「巨嬰」，同志也知「霸凌」是敏感詞，沒人幫他辯護。

藍營「強迫取分」的作法確有可議，綠營顯希藉此重演服貿協議引發太陽花集結的戲碼。但王義川的驚天一鬧，絕對是對醞釀情緒澆冷水。民眾想起的恐非太陽花，而是上屆的「３Ｑ哥」陳柏惟，以及更早的民進黨「三寶」林重謨、蔡啟芳、侯水盛。

陳柏惟的離譜發言引人側目，「三寶」則以江湖突梯本事博觀眾笑罵，在媒體效應上都有滾雪球的作用。當年三寶得知「受封」，非但不自慚，反而愈發變本加厲發揮「寶」的奇才。同樣的，王義川若非看到大批媒體鏡頭對準自己，大約也不會「起乩」那麼帶勁。

當年三寶在扁政府後期竄紅，接下來，便是民進黨的超級滑鐵盧。３Ｑ哥一度是票房保證，但隨後的選舉，他所屬的台灣基進黨得票由三．一五％跌至○．六九％，徹底泡沫。

政治人物乃至政黨，要靠選民認同才能持久屹立。王義川若只想當網紅，還是繼續上電視比較快。