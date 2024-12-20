經濟日報社論／美國低利率時代走到終點

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）18日決定再度降息1碼。路透

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）18日決定再度降息1碼，符合市場預期。但最令金融市場震驚的是，無論會後聲明的用詞，各項經濟預測與利率預測點陣圖，以及主席鮑爾在記者會上的談話，都明示Fed已經準備踩下「煞車」，明年將減緩降息速度。更重要的，則是Fed已調高對長期（中性）利率的估計值，這意味著低利率時代已經結束。

這次的會後聲明雖只增加了4個英文字，就是未來在考慮進一步調整目標利率區間時，將注意「幅度與時機（the extent and timing）」，但資深的觀察家都能理解明年的降息路徑將是「更慢、更小」。

「點陣圖」說得更為清楚，預測明年總共只會降息2碼，遠低於9月時預測的4碼，亦即平均每4次會議（半年）才降1碼。背景原因，則是官員已將明年底通膨率預估值調高0.3個百分點，經濟成長率上修0.1個百分點。依據「泰勒法則（Taylor rule）」的最適利率公式計算，則最適利率應為3.9%，與Fed的預測值完全相同。

Fed此舉，基本上符合「一切看數據」的決策原則。11月整體消費者物價指數（CPI）比去年同期上升2.7%，升幅高於10月的2.6%，核心CPI則是連續第4個月都是年升3.3%，而Fed重視的個人消費支出（PCE）核心平減指數年升幅也回升到2.8%。另一方面，美國勞動市場仍然緊俏，實質時薪比去年同期上升1.3%。之前Fed主張大幅降息的根本論據，在於貨幣政策對經濟活動已具有「約束力」，Fed對於通膨持續趨向2%目標更有信心，因此更應重視失業增加導致經濟衰退的風險；然而最新數據卻顯示通膨依然黏著，甚至蠢蠢欲升，就業則依然穩健，因此原先的降息路徑也必須相應調整。

Fed減緩降息速度的另一項主要原因，則與川普勝選有關。其一，鮑爾11月會議時還強調，對川普新政策可能產生的影響抱持「不猜測，不揣測，不假設」的原則；但這次他已改變說法，表示決策官員的經濟預測已經開始將川普主張的政策納入考慮。畢竟川普強調的擴大減稅、提高關稅及遣返移民等主張，都具有明顯的通膨性，而「三不政策」純屬自欺欺人；而現在鮑爾終於在「三不」之後，又加上 「不漏過」。

其二，從10月川普勝選的機率升高以來，金融市場持續上演「川普行情」，美股迭創新高，比特幣漲破106,000美元，家庭財富也再度上升，都證明目前利率並未使金融情勢吃緊，鮑爾沒有理由再認為貨幣政策仍具有約束力。華爾街日報及彭博資訊都發表社評，主張Fed這次會議就不應再次降息；而且在過去三次FOMC會議中，兩次都有委員對降息決策提出「異議」。因此Fed這次雖再度降息，但不得不修正明年的降息路徑，否則內部爭議將益發激烈，對鮑爾本人及Fed的信譽都將造成重大傷害。

這次會議的另一項重點，就是決策官員又再度調高對長期利率（即中性利率）的估計值，目前已達到3%，比一年前高出0.5個百分點。再依據「泰勒法則」，並代入長期經濟成長及通膨預測值，最適利率也恰恰是3%，但之前Fed對「中性利率」的估計值一直遠低於此一水位。鮑爾還強調，由於利率接近「中性」水位，Fed的決策已處於「過程中的新階段」。這很可能是因為Fed終於認真看待人口減少、去全球化、綠能轉型、地緣緊張等長期趨勢，都具有推升通膨的潛力，因此Fed必須提高「中性利率」的估計值；在較長期間，甚至不排除Fed調高通膨目標的可能性。

綜合觀察這次會議的各種信號，明確顯示美國以往的低利率時代已走到終點，對各國的經濟成長、匯率動向，以及國內、外金融市場的長期影響自不待言。各國決策官員與投資人面對此一新情勢，除了審慎以對，還是審慎以對。