經濟日報社論／全球化：中國版vs.美國版

全球化：中國版vs.美國版。路透

美國在12月初修訂了《出口管理條例》，將140個中國半導體行業添加到「實體清單」；中國予以反制也宣布禁止原物料包括鎵、鍺、銻、超硬材料、石墨等對美出口。美國一系列動作除了有遏華動機之外，更多的是持續自川普1.0時代以來的反全球化思維，川普2.0尚未上任，即宣稱要對加拿大、墨西哥和中國加徵關稅，即是對反全球化的進一步深化。

僅僅在大約十年之前，美國是全球最主張、最積極推動全球化的國家，一度甚至把全球化上升到一個道德高度，對一些全球化程度不足的國家施加道德壓力，但這麼全球化基本教義派的美國，何以從川普1.0開始改變了方向，從「全球化」逆轉為「反全球化」，拜登與川普、民主黨與共和黨雖處處不對盤，卻在反全球化上高度一致，甚至還去全球化及逆全球化，這其中演變的邏輯為何，讓很多人不解。

作為對照，中國大陸在1978年之前實行的不僅是計畫公有體制，基本與世界上所有的市場經濟體制不相往來，換言之，是一個反全球化的忠實履行者，但從1979年開始出現了轉變，中共第11屆三中全會作出的改革開放決定，可視為中國走向全球化的1.0。大約20年後，2001年加入WTO，可視為中國走向全球化的2.0，中國終於認識全球化的好處並開始認真擁抱全球化了；2013年，剛上任未久的習近平提出「一帶一路」倡議，情況一如上個世紀的美國，不但自己堅定不移地全球化，還號召、鼓勵各國一同加入全球化的大潮流，這應是中國邁向全球化的3.0了。如果把中國跟美國對照起來，一個從原本的全球化發展為反全球化，另一個則從原本的反全球化轉變為支持及擁抱全球化，這其中，到底是什麼邏輯才解釋得通？

其實，邏輯就在全球化的邏輯中。就經濟學理而言，全球化有三個邏輯，分別是優化配置、優勝劣汰和優勢互補。優化配置容易理解，這是市場經濟的本質，而全球化即是市場經濟從一國範圍延伸為對全球範圍的覆蓋，故全球化自然也確保全球資源的優化配置。關鍵在第二個優，即優勝劣汰，市場經濟必然充分競爭，充分競爭必然會優勝劣汰，關鍵是誰決定誰是優、誰是劣？表面看是市場，但市場又憑什麼決定誰是優、誰是劣？憑的是誰有核心競爭力或誰的核心競爭力更強，有核心競爭力者或核心競爭力強大者勝出，無核心競爭力或核心競爭力弱者淘汰。

長期以來，美國幾乎在每一領域都擁有超強的核心競爭力，讓它在競爭中占盡優勢擊敗對手，所以那時的美國贊成並鼓吹全球化。但時至今日，美國在製造業上早已缺乏競爭力了，2010年美國製造業王國的地位就被後起的中國取代了。這即是川普看到的美國的危機，所以他要用關稅來保護美國本土的製造業，為此不惜反全球化、去全球化。相反的，中國在2010年取代美國成為全球製造業王國，說明中國的核心競爭力早已今非昔比，所以中國不畏全球化，反而力推全球化。

但同樣的全球化，今天中國的全球化和當年美國的全球化有一基本不同。全球化強調市場經濟，這一點，中國版和美國版並無不同；如有不同，是美國版的市場經濟需有更多及明顯的資本主義色彩，也就是一切為追求最高利潤，可以無視於公平與正義，因此，上世紀以來的美國版全球化，雖然帶來了全球經濟的繁榮，但同時也產生了國際間的貧富差距問題。

以學術概念表達，美國版的全球化是資本主義加帝國主義，美國是最大甚至是唯一的受惠者，中國版全球化則是市場經濟加社會主義，中國將與全球化的各國合作共贏。從人類大歷史的角度看，這或許也是全球化從1.0版到2.0版的進階吧。