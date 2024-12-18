聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／養黨媒還有臉笑黨媒

聯合報／ 黑白集

雙城論壇邁入第15年，陸委會首次封殺大陸官員和上海記者來台採訪，陸委會副主委梁文傑表示，中共所有媒體都是黨的宣傳單位，不管哪一家來，口徑應該都一樣。 記者曾學仁／攝影
雙城論壇邁入第15年，陸委會首次封殺大陸官員和上海記者來台採訪，陸委會副主委梁文傑表示，中共所有媒體都是黨的宣傳單位，不管哪一家來，口徑應該都一樣。 記者曾學仁／攝影
陸委會強迫雙城論壇的上海訪賓「裝啞」，立書切結言行低調，不得受訪，還封殺八家滬媒隨團採訪。此舉被批妨礙新聞自由，陸委會反駁說，陸媒都是黨的宣傳單位，與新聞自由無關。美國要求賴清德過境夏威夷不得公開受訪，他仍把綠媒帶好帶滿，報導他暢遊侏儸紀公園等玩樂行程。陸委會難道是指桑罵槐？

賴政府限制上海團言論自由，更休提採訪自由。陸委會武斷地說，隨團採訪與論壇無關，沒有必要，它甚至越俎代庖，調度駐台陸媒去採訪雙城論壇。這種管法，比中共中宣部管制國內外媒體風向尺度，更高明嗎？強迫訪賓閉嘴，又指揮陸媒採訪，陸委會似想重演青鳥公審馬龍團。

立院預算中心指出，明年中央政府總預算媒體宣導費暴增，還延續過去三年做法，集中獨厚親綠媒體。陸委會嘲諷陸媒是「黨媒」、「宣傳機器」，已忘了「恥」字怎麼寫。

同樣「養黨媒」，大陸由政府單位明編預算，蔡賴政府卻是藏錢各部會機關，私養黨側翼。例如，就業安定基金許多是取自弱勢家庭的民脂民膏，竟被惡官大把揩去養黨媒。民進黨被譏稱「綠共」，也並不冤枉。

話說回來，上海團沒有自家媒體打光，仍備受外媒關注。可見，「台海和平」是自帶流量的熱議題。賴政府縱有黨媒，也編不出木馬屠城來騙人吧！

社論

延伸閱讀

上海副市長拋團客來台 國台辦：樂見上海居民早日赴台旅遊

雙城論壇簽MOU展成果 促台北、上海交流智慧醫療

上海拋滬團赴北旅遊 學者：中共應已有規畫試行開放點

影／雙城論壇落幕！上海副市長華源搭機離開 開心喊：歡迎來上海

相關新聞

聯合報社論／正因潛艦太重要，所以預算不該這樣編

立法院外交國防委員會今天審查下年度國防預算，其中最受矚目的，是明年啟動的國造潛艦（ＩＤＳ）七艘量產艦。潛艦計畫總額高達二...

聯合報黑白集／養黨媒還有臉笑黨媒

陸委會強迫雙城論壇的上海訪賓「裝啞」，立書切結言行低調，不得受訪，還封殺八家滬媒隨團採訪。此舉被批妨礙新聞自由，陸委會反...

經濟日報社論／當心川普2.0衝擊全球減碳

全球暖化是一個全球高度共識且真正需要共同合作面對的難題，這不僅僅是個環境問題，更是深深影響經濟、社會與國際關係的重要議題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。