經濟日報社論／建構談判策略 應對川普新政

美國總統當選人川普。 歐新社

美國總統當選人川普尚未正式就職，但完全無視現任拜登總統，已經開始倡議其政策，儼然成為「影子總統」。而各國領袖也爭相與川普接觸，希望可以多瞭解川普非常具有侵略性的政策，以降低未來風險。

川普一向主張「美國優先」，在其第二任期將會更為貫徹完全以美國為中心的立場。關稅是川普的最愛，除了主張全面性加徵關稅，也要對特定國家，例如中國大陸、墨西哥及加拿大；或是特定產業，例如電動車，加碼更高關稅。

關稅通常被川普視為談判籌碼，各國可以和美國諮商談判，尋求減免甚至豁免。例如川普第一任曾對進口鋼鐵及鋁製品加徵關稅，但一些國家透過與美國談判而擺脫額外關稅。台灣當時也與美國諮商尋求豁免，但美國以台灣出口產品仍有不少「含中成分」，迄今仍維持對台灣的附加關稅。另外最近川普也揚言準備對加拿大及墨西哥加徵25%關稅，即是要求兩國先上談判桌。

川普課徵關稅的主要動機是為降低美國貿易逆差，以及吸引外資；對此台灣應有完整的論述，把握機會爭取豁免。雖然台灣對美貿易順差大幅增加，短期也難下滑，但台美產業高度互補，台灣出口以中間產品為主，約占對美國出口八成，主要是提供美國產業所需，屬於供應鏈上下游的合作關係。若是美國對台灣產品加課關稅，反而會提高美國產業生產成本，形成雙輸的結果，此與多數國家主要對美出口最終消費財不同。

特別是近年來在美國推動「乾淨網路」，以及對AI安全需求大增下，台灣資通訊產品對美國出口，由過去透過中國大陸再出口美國的三角貿易，轉為直接貿易關係。其中以伺服器、電腦零組件及網通設備對美出口大增，雖然合計占台美順差金額約九成，但有助於確保美國經濟安全，加速美國與中國大陸脫鉤，並在關鍵領域上取得競爭優勢。

川普也非常在意企業增加投資「回流」美國。事實上，美國一向是台灣海外投資的重要據點，在美中貿易戰後，台灣對美投資更明顯成長；特別是在台積電赴美投資後，美國更成為台灣海外投資最重要國家。

台灣對美國投資產業多元，包括資通訊及電子、石化、紡織、汽車，以及金融及物流業等，除了促進美國經濟成長，也為美國創造大量就業機會，台灣應以此做為回應美國的主要論點。

除了台美雙邊貿易及投資議題外，台灣也須回應川普要求增加對美軍購。台灣增加對美國軍購已不可避免，但應爭取合理交易條件，以及更多技術合作機會，以協助台灣軍工相關產業發展。

另外，針對川普要求台灣交「保護費」，以及國防支出提高到GDP 10%的論點，政府應提出回應。明年台灣國防支出約占GDP 2.5%，在全球已經屬於高比重，向上提升空間有限；台美未來應以強化國防領域合作，降低對岸軍事威脅為優先。

綜合而言，川普不追求多邊結盟，也不希望捲入國際紛爭，因而增加美國負擔。但也並非完全傾向孤立主義，而是以美國為軸心下，可以經由談判交換條件，建構符合美國利益的雙邊關係。

台灣應記取與川普第一任的互動經驗，並有效掌握台美議題方向。最近隨著「台美21世紀貿易倡議」的首批協定生效，政府視為台美關係的里程碑，並準備進行後續議題談判。不過此為拜登政府所力推，並非川普的選項；台灣應優先針對川普所關注問題，做好與美國互動準備。雖然任何國家與美國談判，均是居於不對稱的劣勢地位，但也並非完全處於被動；台灣只要能先做好功課，在談判桌上仍可爭取更多實益。