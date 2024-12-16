聯合報社論／從幽靈軍演到雙城論壇，台灣怎應對川普2.0？

雙城論壇即將舉行，上海市台辦副主任李驍東（右二）先遣團先抵達台灣。記者何柔嫻／翻攝 台北上海雙城論壇幾經波折，從七月拖到十二月，終於要在十七日舉行。但面對這項兩岸僅存的官方對話平台，地方拚交流，中央設路障，最後是以陸委會開小門、海基會給套小鞋的方式登場。賴政府政治的計算高於對話的誠意，抗中保台的敵意更掩蓋兩岸交流的善意，兩岸關係的改善遙遙無期；但面對川普2.0時代美中關係模式即將出現的重大轉變，賴政府僵固的抗中思維與作法能否妥善應對，令人擔憂。

賴清德總統出訪回來後，各界都在拚命尋找國安人士預告的中共「聯合利劍C」演習，最後國防部不負眾望為中共創造了一場號稱近卅年來最大規模的幽靈軍演。但外界懷疑，賴政府「渴求」中共軍演，效應之一就是為雙城論壇設路障。果然在中共「被演習」的高亢氛圍下，不斷傳出政府可能喊停雙城論壇的訊息。

最後陸委會還是放行，但不忘先為台北市政府炮製了中共軍演下仍要辦雙城論壇的政治責任，然後再以「營造兩岸和諧氣氛、釋出最大善意」審核通過，卻附加了「中共對台施壓情勢惡化，隨時要求延後雙城論壇」的條件；接著又以反制「懲獨廿二條」和已有駐台陸媒為由，封殺上海台辦官員和媒體記者等十一位訪團成員。海基會則順勢加碼，要求台北市長蔣萬安在論壇期間向陸方提出三名一貫道道親在大陸被捕之事，給家屬一個答覆。

很顯然，賴政府捨不得放棄抗中紅利，卻無法承擔兩岸對撞的後果，還讓蔣萬安直問「情勢惡化」定義為何。賴政府恐懼兩岸交流，卻不願背負阻斷交流之責；畢竟雙城論壇十五年來未曾中輟，有什麼理由在賴政府元年就砍斷？賴政府把核准論壇的政治責任推給北市府，卻對北市府不斷道德情勒：北市府必須承擔情勢惡化卻仍通敵的政治壓力；中共懲獨，賴政府也拉著北市府和全民一起受懲；而一貫道道親踩到中共宗教紅線，賴政府束手無策，卻要北市府去救人。總之，賴政府無力重啟兩岸對話，卻不願北市府獨享兩岸交流之功，於是雙城論壇只能在賴政府設路障、開小門、套小鞋下，踉蹌登場。

賴政府抗中心態不變，操作手法可議。但這卻似乎是賴政府努力應對川普重返白宮的一環。川普2.0時代將臨，世界各國都繃緊神經，台灣卻顯得應對慌亂、舉止失措。從外媒傳出擬提天價軍購清單，到代中共宣布大規模軍演，台灣想方設法吸引川普關注，但各種過度的操作都只得到反效果。

例如，賴清德出訪前，國安人士就放話中共將軍演，但賴清德才繞路夏威夷，川普就和習近平溝通，對台灣問題連提都沒提。賴清德回來後，國防部努力膨脹中共的幽靈軍演，高聲叫喚美國，主要是川普，注意中共正朝第一島鏈舞劍而來，但美日韓菲都無感，直到美國打臉，國防部才讓中共收兵。但「狼來了」的效應，讓各國質疑台灣掌握研判中共動態的能力。至於走小門側身上場的雙城論壇，也不啻宣告台灣對兩岸交流毫無自信，遑論軍事交手。

國安人士與國防部對中共幽靈軍演的操作，反映賴政府面對川普重返白宮的焦慮；陸委會對雙城論壇設置重重路障，則顯示賴政府應對川普2.0時代的美台與美中互動也會更加慌亂。川普打破慣例，邀請習近平出席就職典禮，不論習近平出不出席，雖都不致根本改變美中競爭的格局，但肯定存在更多的談判和交易，美中關係模式將有重大轉變。如果台灣抗中思維不變，甚至藏著推拱川普的意圖，最後將自招其辱。