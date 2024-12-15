聯合報黑白集／吃銅吃鐵吃到原住民

立法院會三讀通過國民黨立委鄭天財、無黨籍立委高金素梅（圖）等人提案「原住民族委員會組織法修正案」，將原民會主委改由山地與平地原住民輪流擔任，各族聘用委員改為無給職。圖／聯合報系資料照片 立法院會三讀通過《原住民族委員會組織法》修正案，將十六族聘用委員改無給職。民進黨原民立委批評這是歧視、矮化原住民族的修法，但檢視修法原因，竟是民進黨連最後的淨土都不放過，吃銅吃鐵吃到原住民，何其可惡！

立委高金素梅闡明修法主因：十六位以原住民族各族代表聘用的委員，有十四位是民進黨原民立委推薦，連特助、主任、選舉樁腳都封官，每月還比當年「林九萬」多領一萬元人民納稅錢。這不止是職位的酬庸，更像是領地的分封；民進黨連家臣的加官進爵之路都堪比高鐵。

依照遴聘要點，各族代表聘用委員應具備專門知能、熱心族群服務或深諳原民事務聲譽卓著，並要綜合考量其對族群貢獻程度。但什麼條件或資格都比不上家臣或樁腳的關係重要；何況按民進黨「國家就是我家」的邏輯，家臣或樁腳進駐領地看管，選舉分肥都方便。

另外，民進黨的「落選升官圖」，也高掛原民會。大家只知道民進黨縣市長選舉敗選者高升院長部長，立委落選者也接部會政次；現在才發現，原來連鄉民代表選舉落選的綠委特助，都升為原民會族群委員，代表整個族群。

台諺「吃銅吃鐵」之後，還有句「吃到阿嚕米（鋁）」，意指仗勢吃乾抹淨；民進黨已吃到原住民，試問還有那個族群沒被「吃透透」？