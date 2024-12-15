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聯合報社論／準大法官對廢死含糊其辭，求官不見風骨

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立法院完成大法官被提名人同意權案的審議，預定24日行使同意權投票。 圖／聯合報系資料照片
立法院完成大法官被提名人同意權案的審議，預定24日行使同意權投票。 圖／聯合報系資料照片
上屆大法官卸任前作成實質廢死的憲法判決後，開始出現重刑犯逃死案例。殺害師鐸獎女教師的劉志明五度判死，最後無期徒刑定讞，縱火燒死一家八口的陳彥翔也由死刑改判無期徒刑，都引發國人怒火。由於正值立法院審查大法官人事案，大法官被提名人對死刑的立場備受關注。不過七人中除一人支持死刑、一人堅持廢死外，其餘不是含糊其詞，就是避而不答，完全不見大法官應有的風骨。

劉志明殺害女教師和陳彥翔燒死八位家人，兩案判決引起社會矚目，不僅在其惡行重大且證據確鑿；更重要的是，兩案逃死都是憲法法庭判決實質廢死的結果。女教師丈夫痛訴大法官判決被害者痛苦無期；縱火案受害家屬也泣控高院救的是惡魔，並問殺八人不用判死，怎樣才會判死？受害悲鳴，令人動容，民憤高漲，難以遏抑。女教師案滿十年之際，民眾手持白玫瑰上街要求修法保障被害人，更喊出「拒絕廢死大法官」！

賴清德總統提名的大法官人選，過去大多廢死立場明確。如廖福特曾是廢死聯盟執行委員，劉靜怡、張文貞、陳運財、何賴傑也都曾對廢死表達支持立場。但在立法院審查時，除劉靜怡對憲法判決認定死刑合憲表示失望，以及王碧芳支持死刑外，其餘五人態度都模糊閃爍。如廖福特用「廢死兩階段說」迴避，是否廢死應「透過社會更多互動」；何賴傑反對死刑，但廢死與否要「視個案判斷」；面對逾八成反廢死民意，陳運財更說憲法法庭理應審酌民意，但也不受民意拘束。

至於司法院長被提名人張文貞則索性逃避問題，說「唯一立場只有遵守憲法法庭裁判，目前就是認為死刑合憲」；副院長被提名人姚立明支持死刑，但強調應有比較嚴格的條件，不知與「死刑合憲但實質廢死」有何差別？

大法官被提名人對死刑議題立場曖昧，不免讓人想起前總統蔡英文八年前提名的大法官，在被問及死刑存廢立場時，僅張瓊文持保留意見，其餘皆立場鮮明表達挺廢死。院長被提名人許宗力甚至表示「死刑可能違憲」，為後來的「實質廢死」埋下伏筆。

為何昔日許宗力等人可毫不避諱挺廢死立場，而現在張文貞等人卻不敢表態？其中關鍵並不在民意反廢死，也不是許宗力等人有什麼風骨，或張文貞等人立場改變，而是因為現在立法院反廢死的在野黨居多數。八年前民進黨穩居國會多數，準大法官們有恃無恐。但現在再高舉廢死大旗，人事案通過可能性更低，準大法官們寧可「屈從」於立院席次。

但暫時的「屈從」，並不能改變其特定立場，只反映其求官意志。二○一九、二○二三年也分別有大法官的提名與審查，由於都值總統大選前夕，八位準大法官對廢死議題亦多模糊以對。如尤伯祥就說，要在「民意支持的基礎下逐步廢死」。但事實是，儘管民意高度反廢死，當他們就任大法官後，還是以憲法判決達成實質廢死目標。

雖然各國憲法判決常會面臨對抗多數民意的問題，但如果可以不顧民意，為何大法官任命要經國會同意？大法官掌理解釋憲法、統一解釋法律及命令，不會只有廢死議題；但基於民情民意，廢死觀點仍應作為立委行使大法官人事同意權的重要參考。尤其廢死議題恰如一面照妖鏡，證明過去八年來民進黨政府提名的大法官，就是以實現民進黨理念為主要任務；至於高調以對或低調模糊，都只是政治手法。如讓這樣的大法官人事案過關，大法官的專業與風骨將更徹底沉淪。

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