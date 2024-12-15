經濟日報社論／解大陸經濟之危 必須加大力度

中共中央經濟工作會議12日落幕，會後僅有政策宣示，沒有宣布具體措施，陸股次日失望性賣壓出籠。 法新社 備受期待的中共中央經濟工作會議12日落幕，會後僅有政策宣示，沒有宣布具體措施，陸股次日失望性賣壓出籠。

這次會議雖宣示將提高財政赤字率、增發超長期特別國債、適時降準降息以保持流動性充裕，以及實施「適度寬鬆的貨幣政策」等宣示，符合各方期盼，但還看不到牛肉，市場不買單。

中國大陸經濟陷入困境足足兩年，各種不利因素同時發生，各種嚴重病灶同時出現，執政當局不斷出台各種應急對策，迄今效果尚未彰顯。各方一再追問：解危的對策是否不敷需求？政策力度是否不足？

中共中央政治局會議日前定調，採取適度寬鬆的貨幣、積極的財政，以穩定房、股市為2025年經濟政策主旋律。貨幣政策由「穩健」轉向「適度寬鬆」，但還不知將寬鬆到何種程度。與其搭配的積極財政政策，究竟將積極到什麼程度，各方不見政策出台不能寬心。

大旱望雲霓久矣，至於天能否降下甘露，仍在觀望中。 基於救急需求，人民銀行不是沒有降準，但降息幅度杯水車薪；財政赤字率目標不是沒有放大，但各方期待拉高至4％方足所需。中共中央面對黑漆漆一片的經濟情勢不是無感，但下藥多所顧慮，直到9月底才推出一攬子強力對策，但仍不足以提振景氣與信心，效果不彰。

大陸經濟屋漏偏逢連夜雨。明年美國總統川普上台後，外部壓力遽增，在貿易、金融及科技各層面都將面臨更大颶風侵襲，經濟進一步受創在所難免，成長率保5越加困難。摩根大通、渣打等投行近期發布明年中國經濟成長預測，多落在3.9%至4.5%之間。這都是在川普出手前的預測，如果再遭重拳攻擊，情況只會更糟。川普新一輪加徵關稅箭在弦上，經濟情勢益趨嚴峻，能夠「維穩」已屬萬幸。所下的藥方必須更猛，否則經濟將有探底危機，社會的併發症可能層出不窮，即使厲行政治高壓手段，恐也抑制不了。

當前最要緊的是端出足以刺激內需消費及投資的有效政策。過去兩個月，無論零售銷售、固定資產投資、工業生產、房地產銷售，數據都乏善可陳，在在顯示景氣仍在谷底，亟需更有力政策資源、更具擴張性的宏觀經濟指引，方能挽救頹勢。

谷底中的大陸經濟所見到的，盡是一片蕭條景象與艱危困境，有效需求不足、經濟運行跌宕、新舊動能轉換的陣痛不絕，外部環境更是風雨交加。今年設定經濟增長目標為5%左右，達標已無希望，明年也難現光芒。

中共需更強而有力地面對經濟發展困境，但中央救危對策不給力，強調「穩中求進、以進促穩」，但如何以「進」來促「穩」，仍未見有效藥方。如何增加民眾收入、加快大規模設備更新和消費品以舊換新，以及國家重大戰略實施、改革開放加快速度並加大幅度，需要更多大動作、強刺激的對策。 面對外資資金力道衰退不已，需要進一步開放，減少外商投資限制，並逐步落實外商國民待遇，才能擴大引資。

在科技自主創新方面，面對美國步步拉緊韁繩的卡脖壓力，必須透過政府、市場與公民營企業協同發力，堅實新型舉國體制，方能加快推動科技自主發展。其中，如何提振民營企業的信心與積極性，應是重中之重，這必須從鬆綁監控與鼓勵創新做起。

就中長期而言，中共中央必須劍及履及地全面深化改革，加大力度進行經濟體制改革，把構建高水準市場經濟落到實處，實現產權有效保障、生產要素自由流動、價格反應靈活、競爭公平有序、民營企業創新興旺，並且進一步激發生產力、推動高品質發展，才能帶動民間更強大的內生動力和創新活力。現在已到必須迅速且確實救危的急迫時刻。