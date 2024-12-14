聯合報社論／尹錫悅困獸之鬥，唯有南韓民眾才能終結

南韓人民十二日晚間在首爾舉行燭光晚會，將七日國會首度表決尹錫悅彈劾案時，未進場投票的一○五位執政黨籍議員肖像做成一張橫幅。 （法新社） 南韓總統尹錫悅發動戒嚴失敗，參與謀劃的軍、警首長均遭逮捕，只有尹錫悅還在作困獸之鬥。他原稱自己去留將交給黨決定，執政黨主張他暫停職務、將權力移轉總理和黨魁；但在野黨強烈反對，認為這形同「二次政變」。未料，尹錫悅近日再度公開對國民演說，辯稱戒嚴是「治理行為」，絕非內亂；他隨即批核了四十多件法案，還提交新一波大法官任命案。南韓如今的政局到底誰說了算，已是一團亂。

作為檢察總長出身的元首，尹錫悅竟聲稱「戒嚴是治理行為」，可知他的法治觀念多麼欠缺。他宣布戒嚴，並非國家受到外敵攻擊，也不是什麼地方發生叛亂，或者遭遇嚴重的天災、疫情，必須緊急動用所有權力來控制社會秩序。他宣布戒嚴，只是因為他無法面對朝小野大的國會，施政屢受挫折，預算遭到刪減，並迭遭彈劾。只因施政不順，他就下令關閉國會、逮捕議員，實施全國戒嚴，這也近乎是個「土皇帝」了。

南韓國會第一時間有效阻止了戒嚴，反應之智勇神速，令人刮目相看。但接下來，整個政局就陷於混沌、脫序狀態。執政的「國民力量」黨第一時間要求尹錫悅「退黨」以示切割，但尹錫悅又稱要把去留「交給黨決定」；兩種表態，其實是互為矛盾的。總統的職權若交給「黨」代理，基本上就是「黨政不分」；黨魁本身並非民選，憑什麼代行總統職權？

這樣的僵局，有幾個因素使然。第一，南韓總統一任五年，不得連任，因此各方權力爭逐極為激烈。執政黨不想失去政權，拚命拖時間；在野黨則拚命想要奪權，雙方極盡盤算。第二，南韓未設副總統，總統無法執行職務時由國務總理代理，再進行改選，會有一段時間差。朴槿惠遭彈劾，曾由總理黃教安代理將近半年。第三，有意角逐總統的在野黨人士都官司纏身，可能影響參選資格。「祖國革新黨」黨魁曹國近日被判兩年徒刑，褫奪公權五年，無權參選。上次與尹錫悅交手落敗的在野黨議員李在明，目前最被看好，但身上也有多件官司，有極大的時間迫促感。

接下來的交手，是今天的國會再度彈劾案。原拒絕投票的執政黨議員，近日陸續有多人倒戈，目前僅差一票即可過關。主要關鍵，將取決於首爾街頭示威群眾人數的多寡，如果民意的壓力足夠浩大，執政黨議員便不可能再執意護著尹錫悅。畢竟，尹錫悅是在二○二二年參選前數月才加入國民力量黨，他與該黨的淵源並不深，執政黨議員沒必要把自己的前途綁在他身上陪葬。但是，要鬆口放掉嘴上這塊執政的肥肉，許多人仍很不甘心。在陳水扁貪瀆案中，台灣民眾看到民進黨的「十一寇」；現在，南韓人就在等執政黨出現神奇倒戈數字「八」。

尹錫悅先前曾為戒嚴向國民致歉，未料數日後，他卻大言不慚改口稱那是「果斷的治理行為」，無懼彈劾，也不會辭職，顯然毫無悔意。此一表態，也許是看到了朝野對政治局勢的僵持不下，以為自己還有還魂的空間。但他在此刻大舉批核法案並提出大法官人選，態度之倨傲，預料將加深民眾的反感，本周末上街示威的群眾將驟增。南韓政局的垃圾時間，可能就在等爆發的民意來收拾。

這次尹錫悅僅靠少數軍事和警政首長的支持，即率爾發動戒嚴，可見南韓總統單一領導權之可怕。相對的，反而是基層軍警對自己被交付的任務感到不安，鬆手讓議員重返國會，才得使戒嚴破功。上位者毀國，下位者護之，多麼諷刺！