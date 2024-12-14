經濟日報社論／兩岸對談比對抗好 交流比交戰好

雙城論壇是否能如期舉行，是國人關注的焦點。聯合報系資料照

眾所矚目的台北上海雙城論壇終於確定將在本月17日於台北舉行，這是目前兩岸所剩下來最高層級的官方交流平台，其重要性可想而知。然而，今年5月賴清德總統就任以來，兩岸關係不斷惡化，雙城論壇是否能如期舉行，一直都是國人關注的焦點。

如今能照常舉辦，顯示兩岸仍然是有官方聯繫管道，這應該也會比較讓人安心。畢竟現在兩岸情勢緊張，萬一有個風吹草動，或是擦槍走火，如果沒有立即的聯絡管道，難免會造成傷害進一步擴大，所以任何形勢的溝通管道都應該被鼓勵。

不過，令人遺憾的是，雖然陸方預備派出100多人的大團，來參加其中的三個分論壇，而且帶隊的是上海市副市長，但是陸方負責的主要工作人員上海市台辦主任和媒體團，已被我方陸委會排除在外。照理來說， 上海代表團團長層級最高，具有政治意涵，陸委會如果想要降低雙城論壇的政治意味，應該針對最高代表層級，而不是管制其下的工作人員。此次針對負責聯繫的台辦系統，其實意義不大，而限制九名大陸媒體記者來台，顯示我方對自己沒信心。

這次造成雙城論壇無法確定舉辦的一個重要原因，是政府大力宣傳中國大陸在台灣附近大規模調動船艦，對台灣的安全造成重大影響，因此有些人建議政府應該暫停雙城論壇來表達態度。但是，這一次大陸並沒有宣布對台軍演，雖然大陸船艦出海數量數目很多，並不是單單在台海附近而已，而是分布在大陸附近的所有海域，並不是針對台灣而來的。也就是說，兩岸情勢固然緊張，但是政府對於陸方的各種行動，還是應該要有正確的研判，而不能動不動就說大陸對台軍演，畢竟狼來了的故事說多了，會造成國人彈性疲乏，警覺性逐漸降低，這絕對不是好現象。另外，如果國際上的判斷都是認為大陸在做全面性的練兵，而不是針對台灣，我們政府卻一再渲染，這會讓國外產生台灣在國安與情資判斷正確性的疑慮。

這次雙城論壇的主題訂為：「智慧治理，永續未來」，其中智慧治理的主題包括城市建設、遠距醫療、智慧交通等；而永續未來的主題包括能源低碳、電動車與電池、 綠色金融等。主要議題對雙方來說都非常重要而且及時，比方說，兩個城市都有嚴重人口老化的問題，因此遠距的智慧醫療就很重要，雙方可以交換彼此在發展遠距醫療的經驗。再比方說，現在國際上積極推動碳足跡認定和碳權交易市場，而兩岸供應鏈的關係非常緊密，雙方如何取得一致的碳足跡認定標準就非常重要。另外， 台灣的碳交易市場規模太小，碳排的需求遠大於市場供給，台灣的碳權交易市場可能很難順利運作，或是其決定的價格可能會非常不穩定。如果兩岸的碳權市場可以合作，對於台灣很多企業而言，將可以得到更合理的碳權交易結果。也就是說，兩岸在產業和碳排方面都有很多的合作空間，但是需要先有充分的交流來建立互信， 未來才有進一步發展與合作的機會。

過去幾年，因為兩岸關係惡化再加上中美競爭之下，讓兩岸經貿受到很大的衝擊，但是即使如此，大陸仍然是台灣最重要的市場，而且兩岸在產業上和其他方面都有很多機會。我們可以說，兩岸合則雙贏，分則雙輸，這是很簡單的道理，經濟關係上是如此，政治上也同樣是如此。最後，不管兩岸未來如何發展，和平的過程是絕對要確保的，維持對話可以減少誤判，也可以減少對抗；擴大交流可以增進彼此的瞭解與互信，交戰的機率就會大大降低。我們相信這才是維持兩岸和平發展的最佳途徑。