快訊

大雨特報 明起冷氣團全台都很冷 下周一高山有降雪機率

聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／胡言亂語的幽靈軍演

聯合報／ 黑白集

中共在台灣周邊海域進行軍事操演，高達90艘船艦於台灣周邊海域，國防部表示，目前掌握數量為21艘，目前在台灣周遭海域部署的海軍艦艇是近30年來最大規模，對台灣構成比以往共軍軍演更明顯的威脅。台中清泉崗機場今天進行例行性戰機訓練。 記者黃仲裕／攝影
中共在台灣周邊海域進行軍事操演，高達90艘船艦於台灣周邊海域，國防部表示，目前掌握數量為21艘，目前在台灣周遭海域部署的海軍艦艇是近30年來最大規模，對台灣構成比以往共軍軍演更明顯的威脅。台中清泉崗機場今天進行例行性戰機訓練。 記者黃仲裕／攝影
要不是相隔萬里，澤倫斯基真該飛來台灣，跟賴清德的國安團隊學一下：如何在敵人緘默的情境下，製造一場幽靈軍演。他回烏克蘭後，或許也可演上一齣幽靈核爆驚悚劇。

約莫是「鎂光燈欠缺症候群」發作，渾身不對勁，賴團隊硬是寫了半個月的劇本，無非希望解放軍再來「圍台」一下。不然，台獨金孫都快成隱形人了。

從賴清德出訪前到返台，某國安人士不斷釋放出「聯合利劍Ｃ」將上演的消息。看到解放軍毫無動靜，又放話中共海軍在第一島鏈部署了「史無前例」的艦艇。不知是否由庫頁島一直數到麻六甲，硬說有九十多艘共艦，稱是九六台海危機後最大規模行動。接著，還幫中共分析，軍演所以「不宣」的難言之隱。

如此扯蛋手法，終於讓五角大廈忍不住了；趕緊派出官員給路透社撂話，說這部署跟以前沒啥不同。意在警告台北，別再丟人現眼。華府可能沒想到，尹錫悅搞個短命戒嚴已經夠荒唐了，賴團隊還能吹出更驚奇的幽靈軍演！

從陸委會一度想藉這場幽靈軍演取消雙城論壇，可看出賴政府多想重回抗中保台的老日子。但最後首鼠兩端，只好宣布有條件放行。可能是掂量著，這比金正恩炸掉兩韓通道還無厘頭。

面對川普表態說他無法承諾要防衛台灣，這場幽靈軍演，更像是恐慌下的胡言亂語。

社論

延伸閱讀

匈牙利總理稱澤倫斯基拒耶誕停火 烏克蘭急出聲否認

二度獲選！川普將成《時代》2024年度風雲人物 擊敗賀錦麗、馬斯克

澤倫斯基拒絕降低徵兵年齡 稱普亭「只怕他」或中國大陸

澤倫斯基對談判益趨開放 尋求外交解決俄烏戰爭

相關新聞

聯合報社論／綠朝景象：上暴下，警欺民，法官護重犯

台灣年度代表字前三名為貪、鬥、騙，反映了人們對官場和社會亂象的不滿。這三字其實還不足以描述政府的變調風光，從近數月的紛擾...

聯合報黑白集／胡言亂語的幽靈軍演

要不是相隔萬里，澤倫斯基真該飛來台灣，跟賴清德的國安團隊學一下：如何在敵人緘默的情境下，製造一場幽靈軍演。他回烏克蘭後，...

經濟日報社論／善用人潮經濟 催動大商機

在世界12強世界棒球賽和周杰倫的演唱會後，台中市長盧秀燕透露將興建全台第二座大巨蛋的計畫。而就在眾人的驚訝中，彰化縣長王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。