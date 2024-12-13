經濟日報社論／善用人潮經濟 催動大商機

台北大巨蛋。聯合報系資料照

在世界12強世界棒球賽和周杰倫的演唱會後，台中市長盧秀燕透露將興建全台第二座大巨蛋的計畫。而就在眾人的驚訝中，彰化縣長王美惠也表示，｢彰化交流道特定區｣是蓋第二座大巨蛋的理想地點，並呼籲棒協理事長辜仲諒｢回鄉蓋蛋｣。一時之間爭取蓋巨蛋已成為風潮，或許還會有其他縣市加入這場｢搶蛋｣之爭。

｢蓋蛋｣之所以會成為新顯學，當然是看到台北市東區，在創新能量消退、西門町等地陸續搶走人潮，商業景氣早已沒落多年；但在棒球開打、巨星演唱之下，營業量驟然回升四成，原來退租空閒的店面紛紛開張，下跌的租金頓時甦醒彈升；大巨蛋產生的妙手回春之效，真的羨煞了不少地方縣市。

其實，所有能聚集人潮的活動，特別是大量聚集參與者會在當地投宿的活動，都能發揮｢人潮經濟｣的顯著效益。人潮的聚集，可以是巨星演唱會、眾人關注的比賽、大量民眾會被吸引的活動等；前者如阿妹、周杰倫等人的演唱會 ，再者如12強世界棒球賽，後者如台北101的新年跨年活動。所以，只要能聚集人潮，甚至投宿過夜的活動，就會成為追求｢人潮經濟｣的目標。台南和新北辦理過的｢抓寶可夢｣活動、雲林縣等地舉辦的國慶煙火、宜蘭冬山河的國際童玩藝術節，都一樣可以聚集人潮，活絡當地商業旅宿，帶來可觀的經濟效果。而類似的活動，自然都成為地方政府殫精竭慮、規劃追求的 目標。

英國的｢愛丁堡藝術節｣可說是其中的佼佼者，在約莫一個月的期間，用大大小小4,000場的表演活動，吸引全球400多萬朝聖者參與，帶來巨大的經濟效益。新興的阿聯小國杜拜，除了極吸睛的「帆船酒店」之外，以巨大的航空轉運網絡，搭配每年300場以上的賽事和多種展覽會，一年吸引了上千萬人到訪。彈丸之地的新加坡更能發揮創意，以每場數百萬美元補貼，爭取到美國演唱巨星泰勒斯進行「亞洲獨家」演唱會，羨煞了周邊國家；更別提2008年起每年舉辦F-1賽車，每年也吸引了上千萬境外人士造訪，創造大量經濟效益。

｢人潮就是錢潮｣，可以聚集人潮的事物就會產生人潮經濟。至於活動的場所、類型、內涵、表演者、時間、費用、活動對象、交通等，要如何搭配才會產生最大效益，就是主辦者必須研究的課題。能吸引愈多人參加、愈少競爭者的活動，就能產生更大的經濟效益；這當然不是件簡單的事，能成功的國家或地區並不多見。而在大巨蛋內進行眾人矚目的賽事或演唱會，由於場地巨大參與者多，而且可以連續多日舉辦讓「邊際成本」顯著降低，自然是絕佳選擇，可獲得極大的淨經濟效益；甚至帶來衍生的「政治效益」，讓政治人物起心動念要建設大巨蛋，是自然合理的發展。

然而，並非每個縣市只要編預算或貸款投資，就可以蓋個巨蛋來攫取政經利益。若沒有足夠的活動參與者，或沒有優良的基礎設施、充足的旅宿資源來搭配支持，即使有個巨蛋，也可能讓表演者和參與者怨聲載道，拒絕在這種巨蛋表演或參與。那麼，勉強蓋蛋的結果，不僅不會衍生正面的「政治效益」，反可能造成「政治危機」，爭取蓋蛋的地方首長必須謹慎思考。

由於台灣境內外交通都十分方便，又有實力堅強的競賽選手和演唱巨星，僅僅台北擁有一顆大巨蛋，顯然無法滿足社會需求，因此存在著其他縣市爭取第二顆巨蛋的空間。但是大巨蛋衍生的活動並非帶來人潮的唯一途徑，其他眾多事物都可以產生人潮聚集的綜效。馬來西亞去年國際旅客（2,610萬人）已超過泰國（2,460萬人），特別是檳城利用其特殊歷史、文化、藝術、休閒和飲食所營造的獨特魅力，並不需要巨額投資，相當值得台灣各地參考學習。