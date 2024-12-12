聯合報黑白集／川普「不言」

美國總統當選人川普接受美國國家廣播公司（NBC）節目專訪，他表示日前曾與中國大陸國家主席習近平溝通，但未向習近平傳達別入侵台灣。 圖／翻攝自NBC 一向「語不驚人死不休」的川普，竟也有「不言」的時候。他被美媒問到如果中共犯台，他是否會「出兵護台」；他答「我不會說」。記者又問了一次，他仍拒絕承諾；他說，「我得協商事情，對吧！」

川普不想對「出兵護台」作出承諾，有兩大原因。第一，他一向反對捲入「別人的戰爭」，顯然也包括台海戰爭在內。第二，他一心要讓俄烏戰爭落幕，此刻正求於習近平的協助。事情尚未成，現在當然沒必要惹毛中共翻臉。

以川普之善變，他上任後，世界政經秩序恐將大幅改寫，各國皆嚴陣以待。但川普的「不言」，除反映其現實作風，倒也顯示了某種誠實。否則，他大可胡謅亂吹一通，稱將如何出兵反制中共、保護民主台灣云云；但他只說，「我偏好他們不要入侵」。

問題在，一向唯美國馬首是瞻的賴政府，現在應如何面對川普時代的鉅變？川普和拜登不同，他不想扮演世界警察，不想干預他國事務，但他會用激烈的經濟制裁手段爭取美國的利益。相對而言，拜登無力解決俄烏和以哈戰爭，卻忙著合縱連橫，又是印太同盟，又是美日韓同盟、美英澳同盟。他下台後，這些同盟恐怕也都隨之散夥。這也是賴清德要想清楚的。

把國家的安危寄託於他國的「保護」，往往會心存幻想。面對川普的不語，賴清德也該醒醒！