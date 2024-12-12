聯合報社論／兩岸交流搞戒嚴，賴清德想學尹錫悅？

陸委會11日舉行記者會，副主委梁文傑表示政府願意釋出最大的善意，先同意上海訪團來台參加雙城論壇。 記者曾學仁／攝影 尹錫悅發動戒嚴失敗，民進黨卻發文支持，引來全球側目。賴清德聲稱「不走回頭路」，綠營卻藉由陸生訪台、網紅接受大陸利誘等議題，將兩岸交流與統戰畫上等號。綠委與側翼並配合炒作，將馬英九、王金平乃至介紹大陸旅遊的影音創作者，都扣上「中共引路人」紅帽。近日更傳，陸委會擬以中共「軍演」為名喊停即將登場的「雙城論壇」，所幸並未成真，否則就太顯怯懦了。

尹錫悅戒嚴的主要理由，是要「剷除國內親朝鮮分子」，質疑反對黨與北韓勾結。賴政府的作法如出一轍，除追殺「中共同路人」，更進一步推向「中共引路人」。在野黨質疑，這是要恢復戒嚴，禁止兩岸交流嗎？

馬英九基金會邀大陸高校生組團來訪，因團員祝福「中國台北隊」獲世界棒球冠軍，意外引發「統戰」的抹黑。陸生團離台後，網紅八炯發表「中國統戰紀錄片」，由曾在大陸發展的歌手講述統戰部門如何收買台灣網紅進行滲透宣傳。網路社群出現接力名單，煽動支持者網暴介紹大陸旅遊的網紅，兩岸社群平台戰聲不斷。

接著，綠委沈伯洋直接點名馬英九是「統戰中間人」，並指控王金平所提「主權同而不分」就是推動「一國兩制」。綠委王義川跟進，以「矮化國格」之名，要求陸委會嚴懲馬英九基金會。民進黨北市議員更以「馬龍盤絲洞」事件，要求中山女高校長承諾不再進行兩岸交流，市長蔣萬安回嗆：「是要戒嚴阻止交流嗎？」

綠營要求從嚴管制兩岸交流，抹紅在野黨是國安危機。這和尹錫悅抹黑在野黨為「親北韓勢力」，並下令戒嚴逮捕在野黨政要，可謂一丘之貉。如今尹錫悅已成韓國人民討伐對象，賴清德卻縱容全黨「護小編TEAM戒嚴」，甚至製造一連串抹紅攻擊，並把風向大刀對準馬英九及兩岸交流的支持者。這種作法，一則是在轉移「挺戒嚴」的焦點，二則也在混淆是非。

賴清德表面上指示陸生團事件要依法處理，但他肯定前往舉牌抗議的鬧場學生，顯然已另定調。交流的目的本在化解兩岸分歧，何況，只是一名大學生口語表達欠妥。我方大可從容說明，「中華台北」並非「中國台北」；但賴政府支持街頭抗爭，擺明無意求同存異。而陸委會既稱掌握網紅被「統戰收買」，卻不依法查辦，寧可讓「全台千名統戰網紅」等不實訊息流傳，放任網路公審。對民進黨而言，別人費心促成的交流，難道只是它堆積仇恨抗中的柴火？

賴總統出訪被侷限在南太，與美方重要人士接觸被安排在關島；華府的用心意在言外。賴政府外交處境限縮又遇陸生團掀起交流波濤，綠營及獨派人士心生焦慮，意圖打壓兩岸互動升溫，並不意外。令人意外的是，民進黨立院黨團發文力挺尹錫悅戒嚴，讓人想起半年前柯建銘指控立院已是習近平「長臂管轄」範圍，對韓國戒嚴油然而生既視感，賴清德和尹錫悅的距離似乎僅在一紙正式戒嚴令之別。兩人都企圖利用國安問題消滅在野勢力，以解決個人權力困境。

賴清德稱不會走回頭路，但民進黨執政雙標又昨非今是，沉淪比開倒車更可怖。在尹錫悅戒嚴之前，賴清德已向民主獨裁致敬，他無視分權制衡凌駕憲法之上，踐踏法治與民意，不必用槍指著人民就能行使獨裁。諷刺的是，他藉黑熊、青鳥呼喝兩岸中止交流，而這些政治乩童乃義和團者流，只能在內部找敵人逞凶鬥狠，無助對抗對岸軍事及經貿圍堵。正讓人看穿賴政府的色厲內荏，對國政束手無策。