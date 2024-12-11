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聯合報黑白集／八八會館鬼故事說不完
「百億賭王」林秉文因涉郭哲敏地下匯兌案，立委黃國昌踢爆他已「跑路」，並痛批院檢還「裝沒事」。直到民憤賁張，新北檢方才追發拘票。金融犯罪調查師陳梅慧也在調查此案，不幸因離奇車禍身亡。巧的是，車禍次日，林秉文開庭時便「人間蒸發」。捕快橫死，重犯輕逃，使得車禍更顯鬼影幢幢。
郭哲敏開設八八會館招待政商名流，地下錢莊、虛幣等洗錢業者同席作樂。此案三名主嫌：郭哲敏前年被檢方兩度縱放，逃亡海外被押回；「洗錢教父」涂誠文去年經檢調內鬼通報，在搜索前突破境管潛逃；這回，是林秉文開庭不假潛逃。法院何時竟成了鬼屋？
林秉文涉多起官司，檢方僅以三百萬交保，讓他繼續出國做生意，體貼到家。他連續兩次未到庭，檢方無動於衷。郭哲敏億來億去的交保金，像送便當隨叫隨到。兩人官司纏身，發財不輟。司法應摘奸發伏，卻在提供重犯逃生門。
八八會館的大咖座上賓，卓榮泰高升閣揆。鄭文燦涉貪交保，所涉郭哲敏炒作桃園農地案，壓在桃檢沒動靜。最衰尾的，是柯文哲被押入土城。洗錢重犯都比鄭柯活得開心。
台灣不只盛產詐團，光電弊案到販毒炒地行賄，地下金流波瀾壯闊，也使得握有洗錢密道與客戶名單的大哥逍遙法外。貪腐不絕，八八會館的鬼故事真說不完。
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