經濟日報社論／建亞洲資產管理中心 首先要開放心態

金管會。 聯合報系資料照

台灣要建立亞洲資產管理中心已喊了20多年，但為什麼到現在仍然只聞樓梯響？最主要的原因是政府有宏偉的目標，但在執行的政策和行動，仍有相當大的改進空間。

首先，金管會宣布開放獲核准承作高資產客戶財富管理業務的銀行，在辦理外幣授信業務時，可受理客戶以本人持有的外國債券、境外結構型商品或外幣計價結構型債券為擔保品。這項政策看似開放，然而對於資產管理中心而言，還是遠遠不足。

金管會於2021年以來力推高資產客戶的財富管理，原本只開放銀行信託持有的債券可作擔保，現在則放寬到客戶本人持有的債券也可做為擔保；但對於高資產客戶所持有的股票，金管會以股票價格波動大、且沒有評等，所以仍不能作為授信之擔保品。再者，上述開放只能外幣資產擔保借外幣，涉及中央銀行的外匯管理政策，並不能借台幣；外幣借出後，也不能轉換成台幣。

由此看來，主管機關對高資產客戶的理財方式與工具，仍然存在一定的限制。自從開放銀行辦理高資產客戶（1億元以上）財富管理業務以來，大約四年期間，已核准12家銀行辦理，這些銀行在申請時，主管機關已審核過它們財務、法律遵循、風險管理、當責制度等方面的條件；再加上，這些業務又是針對高資產客戶，截至今年4月底為止共8,330人，並非一般客戶。因此，政府要加大台灣資產管理能力，必須改變監理思維，在理財工具、方式給予更大的彈性，例如：經認定海內外股市上市的股票，可作為授信業務擔保品；再者，允許上述外幣授信可於一定範圍內轉換成台幣，進而投資台幣商品。

其次，金管會與相關部會、金融業者日前到高雄實地參訪，並參加亞洲資產管理中心高雄專區啟動儀式。推動資產管理中心是否需要設實體境外專區，是值得討論的議題，但由主管機關直接宣布首先設在高雄，頗值得商榷。金管會預計明年3月發布設立及試辦規定，金融機構可於4月遞件申請，最快7月可正式成立開始營運。

如此耗費在選地點、定時程，還不如儘快提出境外資產管理中心的全盤方案與細節，包括：稅制、資金進出、投資台幣商品、相關資產管理規定與監理措施，讓有興趣的地方政府、金融業者參加甄選，由相關主管機關、學者專家組成專業評估小組，選出合適者。

主管機關原來期盼先在高雄設置，等成功後再將此模式複製至其他地方政府；然而如果高雄模式沒有成功，又將延宕數年，不利於資產管理業務的推展。雖然高雄市政府已於亞灣智慧科技創新園區提供辦公室租金、新進勞工薪資等相關補貼方案，然而這些措施並非境外資產管理中心成功的關鍵要素。

金管會彭主委在立法院提到台灣推動資產管理中心，有著三大優勢：有世界級的產業、驚人的財富、這幾年有非常強的投資動能，尤其ETF（指數型股票基金）滲透率為亞洲第一，因此在境外資產管理專區的設置選擇，以及全套方案也必須配合上述優勢，讓具備成功要件的專區勝出，才能掌握時效有利於推動。

由於台灣在地緣政治、稅制、總體金融條件與金融監理思維的限制，使得推動亞洲資產管理中心一直沒有進展；但國外已有很多成功的實例。此次政府又重提此目標，希望主管機關針對境內、境外資產管理業務，提出全面、有效的執行方案；同時，政府的方案必須足以與新加坡、香港、其他亞洲資產管理中心相匹配，也必須能發揮台灣的優勢。