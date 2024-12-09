經濟日報社論／財劃法修法亂局 影響財政體制

已25年未修的財政收支劃分法（財劃法）近來又成為立法院爭議的熱門話題。上會期立院財委會決議要求行政院於本會期提出對應版本併審，但卓榮泰院長最後以「現行財劃法已是最佳版本」為由，拒絕提出行政院版修正案，終讓此一充滿政治紛爭的議題，成為本會期另一個引發朝野衝突的新爆點。日前，財委會在爭議中通過將國民黨版財劃法修正案，送交黨團協商。

其實，在這25年中，國、民二黨都曾數度提出財劃法修正案；民眾黨2020年首次進入立院後，也隨即提出該黨的版本。民進黨陳水扁時期行政院提出三次；蔡英文時期行政院（包括賴清德擔任行政院長時）則從未提出修法。國民黨在馬英九時期行政院曾提出二次。換言之，行政院對財劃法的修法態度，向來皆很積極，直到蔡英文與賴清德任內才轉趨保守。

賴清德在民進黨中常會坦承，他於台南市長與行政院長任內的確對財劃法有過檢討，但經盤點發現中央財力有限，恐無法應付地方無止境的要求而終未提出修法。賴清德只解釋了他擔任行政院長時發現中央的為難，卻迴避了他擔任台南市長時曾為地方發聲。再加上民進黨團2012年曾提出版本，主張將營業稅（100%）、所得稅（20%）、貨物稅（10%）及菸酒稅（台灣省81%；福建省20%）等納入統籌分配稅款財源，總金額比當時的馬政府行政院版高出甚多，引發極大爭議。我們卻從不見賴市長為中央的財政處境辯護，只因中央執政為國民黨？

財劃法係規範中央與地方以及地方與地方間財政收支權責的基本法，前者指的是上下級政府間的垂直關係，後者則是同級政府間的水平關係。垂直公平係以維持中央與地方權力與責任的均衡為原則；水平公平則以地方基本需求的滿足與財政自主負責的達成為目標。隨著政治環境的變遷，財劃法已無法肆應歷經劇烈調整後的府際關係，資源分配時引爭議，輿論多主張儘早修法。

平心而論，財委會通過的國民黨版並不周延，但由於行政院拒絕提案，反而讓財劃法的修正陷入險境。國民黨版主張目前中央歲入淨額占全部歲入淨額比率為75%，較1999年精省前的60%多出15%，嚴重傷害地方財政，所以應將此多拿的收入透過擴大統籌分配稅款包括所得稅之25%、營業稅之100%、以及貨物稅之10%「還給」地方。此一金額雖與2012年民進黨團所提版本金額相當，但卻遭到賴政府的反對與強烈抨擊，可見國、民兩黨在野時修法態度的不負責任，如出一轍，都是換了位置就換了腦袋。

這些年中央歲入歲出餘額占比大約是70%與60%左右，以權（收入）責（支出）平衡的角度言，的確不太符合垂直公平。在政黨輪替常態下，政黨在野時報復性的行為最終受害的可能是未來的自己。因此，不論朝野皆應支持從中央適度釋出部分資源給地方，並循序漸進的達成目標。

然而，國民黨版的水平分配方式，不但未能改善現行直轄市（61.76%）、縣市（24%）與鄉鎮（8.24%）間的分配比率爭議，甚至還創造出更多的分歧，包括直轄市與縣市（11%均分）、直轄市與縣市（67%依人口分）、縣市（15%）、鄉鎮（4%）以及台北市（3%）。其中分配的機制更是武斷與粗糙，而且治絲益棼。民眾黨版的統籌分配稅分配機制，分從補足基準收支差額、採納地方最有利指標及提升努力誘因績效等進行改革，反而更具開創性且符合水平公平。可惜財委會最終並未將民眾黨版同時送出協商。

目前的修法亂局是：民進黨執政卻堅不提案，甚至還強詞奪理；國民黨在野報復性修法，卻欠缺格局；民眾黨力小雖企求突困，惟恐難以主導變局。未來協商的結果，藍白合？綠白合？如何合？都深深影響財劃法的命運與國家的財政體制。