聯合報黑白集／陳梅慧之死的陰謀論

陳梅慧獲選為2025年區塊鏈30大影響人物中的「催化者」，日前不幸車禍身亡。圖／取自陳梅慧臉書 金融犯罪調查師陳梅慧車禍死亡案，各種陰謀論發酵，檢察總長邢泰釗認為有查明必要，下令新竹地檢署成立專案小組，為此案更添驚悚劇般的張力。

依據檢警初步調查，陳梅慧與其偵查員男友自願前往中檢夜訊、座車因前方回堵遭後車追撞，以及肇事租賃車司機專跑機場、車上還載著兩名乘客等客觀事證，陳梅慧很可能是因車禍枉死，而非遭有心人精心布局謀殺。

但為何仍有許多人寧願相信陰謀論？很大原因是基於兩個真實：詐團神通廣大，政府幾無對策。根據警政署的「打詐儀表板」，過去三個月全台有五萬多位民眾遭詐、破財三百多億元；上周每天遭詐金額都高達四到六億元，何其驚人！

另一方面，明年度中央政府總預算編列七十三億元打詐，相較於今年增加四點八倍；卻連民進黨立委王世堅都痛批「政府打詐，越打越詐」，例如花鉅資搞的打詐App負評如潮，根本是「飯桶數發部」。

相較於政府的無能，人民卻驚奇發現陳梅慧竟似「一人扛政府」，協助追查犯罪金流、凍結詐團虛擬貨幣達九十三億元，難怪其車禍死亡會激起千層浪，外界質疑「不單純」，直言猶如嗜血韓劇台灣版。

陳梅慧是否死於各種陰謀，或許尚能期盼檢警盡快查個水落石出；但囂張的詐騙與飯桶的政府，卻不知何年何月才能終結。