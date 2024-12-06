聯合報社論／民進黨失心瘋挺戒嚴，民主理念全露餡

南韓3日深夜宣布戒嚴，民進黨立院黨團在Threads發文，暗示贊同。 圖／取材自立委羅智強臉書 南韓總統尹錫悅深夜宣布戒嚴，許多南韓民眾聞訊立刻湧上街頭抗議，國會議員則紛紛突破軍警封鎖進入議會投下否決票。第一時間，卻有一群人為尹錫悅戒嚴振臂歡呼，稱許他是為了「維護自由憲政體制」，阻止「暗黑勢力」侵蝕國家。這群人，包括了民進黨立院黨團、綠營小編和綠色鐵粉，成為這場流產戒嚴事件中全球最變態的現象。什麼樣的人，會歌頌戒嚴？

不難想像，民進黨對這次南韓的戒嚴感到心有戚戚焉，甚至有些難掩興奮，主要原因有二：其一，尹錫悅宣稱，這次戒嚴是針對國會不斷的杯葛而發，並直指是在野黨在擾亂國家。他說，南韓國會除削減政府預算，更彈劾多名部會首長，使行政部門陷於癱瘓。在台灣，賴政府正同樣面對「朝小野大」的困境，行政院明年度總預算及多項法案也因此遭到擱置。在這種情況下，民進黨對尹錫悅突襲式戒嚴向在野黨痛下殺手，當然備感振奮與快慰。

其二，尹錫悅宣布戒嚴的理由，還包括國會已受到「親北韓勢力」的操控，稱這股勢力正在掠奪國民的自由和幸福；因此，政府要消滅及剷除這股「反國家勢力」，以保護憲法秩序。尹錫悅把南韓「反對黨」和「親北韓勢力」掛鉤，把「外部敵人」和「內部對手」湊成一窩，希望把反對黨塑造成「國家的敵人」。這種作法，和民進黨屢屢以「中共同路人」、「舔共」等手法抹紅在野黨，完全如出一轍。也因此，綠營一看到尹錫悅祭出戒嚴令，立即以為自己「撿到寶」，馬上奔上前擁抱。

誰料，民進黨歡天喜地撿到的這個「寶」，僅短短六小時，就變成了臭不可聞的「毒物」，這場戒嚴遭到全球民主國家討伐。而尹錫悅則從綠營眼中的「英雄」，變成了人人喊打的「民主罪人」。之所以發生這樣翻天覆地的變化，原因就在民進黨對戒嚴見獵心喜時，心中已失去對「民主價值」的核心思辨，只剩下對「權力」的無限欲望，以及對「政敵」的無盡醜化。如果不是民主理念極度混亂，怎麼會錯認戒嚴是「維護自由憲政」的必要手段，怎麼會認為軍隊封鎖國會是維護秩序的正當手法？

支持戒嚴的文章如果只是網民或小編所為，也就罷了。但民進黨立院黨團公開發文力挺，還振振有詞跟進尹錫悅背叛民主的「暗黑勢力」侵蝕國家論調，這不是腦子有洞是什麼？最諷刺的是，在民進黨眼裡因在野黨制衡杯葛而罪大惡極的國會，恰恰是這次成功挽救了南韓民主的最大「功臣」。如果不是在野黨的一九○位議員連夜突破軍警封鎖線重返議會，並全數投下關鍵的否決票，今天的南韓全境將淪陷在軍人的槍桿暴政之下；那將是什麼樣的不堪景象，民進黨不妨仔細想想！

民進黨和尹錫悅同樣敵視在野黨、敵視國會，然而，南韓國會卻及時搶救了南韓民主。相形之下，一心一意要當大總統的尹錫悅才是國家的罪人、民主的叛徒。進一步看，尹錫悅僅憑高中同學國防部長金龍顯的進言，即率爾宣布戒嚴，除顯示自己的無知與魯莽，也暴露了南韓憲政體制的脆弱。一般民主國家宣布戒嚴，通常是發生對外戰爭、內部叛亂或社會安全受到嚴重威脅。而南韓的情況，只是尹錫悅對國會極度不滿，就逕由國防部出動部隊管束國會及社會政經活動，恐怕已涉及違憲。而軍人干政，更是民主國家所不容。

民進黨失心瘋歡呼戒嚴，是民主理念掏空所致，這豈是小編所能承擔？再繼續敵視在野黨，就等著步尹錫悅後塵！