經濟日報社論／生醫產業崛起 台灣不能落後

生技示意圖。 圖／聯合報系資料照片

2024年諾貝爾生醫獎頒給兩位美國研究小分子核糖核酸（microRNA）生物學者，化學獎則頒給英美三位運用AI人工智慧解析蛋白質結構及設計合成全新蛋白質的學者專家，其中包括谷歌AlphaGO圍棋程式原始設計人。

近年來國際生物醫藥界研究成果可謂突飛猛進，開啟了生物科技產業發展新篇章，其中細胞與基因療法、再生醫學與幹細胞治療、mRNA疫苗與癌症治療、個性化醫療與精準醫療、3D列印生物組織技術等，尤其受到國際學術界及大型投資機構青睞。

國際生物科技界另外兩項亮點是開發生物塑膠與植物肉。自2019年起，知名連鎖品牌漢堡王Burger King開始提供植物肉漢堡，而運用生物技術分解傳統塑膠、運用生物技術生產容易分解的生物塑膠，亦已達成令人振奮的研發成果。這兩項新科技預期將對全球環境保護與2050年達成淨零碳排做出貢獻。

根據英國《經濟學人》雜誌統計，過去十年Nasdaq生物科技產業指數提高了五倍，且2024年全球投資在生物科技公司的金額比前一年多了270億美元，成長率接近100%。我們幾乎可以斷言：次奈米半導體、通用式人工智慧、新一代生物科技，將成為21世紀上半葉三大科技產業發展主軸。

拜基因體學研究成果，未來醫療診斷與治療將走向個性化與精準醫療，換言之，醫師可以針對病患基因特徵，避免盲猜與可能發生之副作用，提供更符合個人基因序列的診斷與治療。配合精準醫療需求，目前全球已有超過250種藥物標示了適用與不適用的基因標註，預期未來所有的藥品在出廠前都會增加這項資訊。

台灣發展生技產業逾40年，行政院、經濟部、國科會等政府單位歷年累計投入數千億研發經費，無奈多年來生技產業與醫界間似有楚河漢界，向來涇渭分明，而多位居高位大老將國家資助研發成果及健保資訊視為稀少性資源，吝惜與其他產業（如ICT產業）合作共享，使研發資源未能充分普及運用，難以跨領域合作研發，近年雖有若干治癌藥物進入臨床試驗，但較之國際風起雲湧的新一波生物科技創新，台灣似乎仍停留在疫苗製造、成藥與學名藥仿製、非侵入式家用醫療器材低價競銷、委託開發與製造、代做臨床試驗等，距離國際先進生物技術研發水平，有愈來愈落後趨勢。

近來民眾對於幹細胞治療議題投入關切，尤其是重症及遺傳性疾病患者與家屬，特別針對外泌體、誘導性多能幹細胞（iPSC）等之療效抱持高度期待，惟衛福部及各大型醫學中心對此態度較為謹慎，坊間良莠不齊小型診所覬覦可乘之機，大肆收取高額診療費用，導致病患破財且傷身。

細胞治療未來必然成為生物醫療科技與臨床試驗之重要趨勢，但一般民眾囿於專業，難辨其中真偽與品質差異，政府各級醫療主管機關實應積極負起新知宣導、醫療機構專業驗證與分級之職責。

研發機構分立而不統一，是台灣發展生物科技未能重大突破的原因之一。除隸屬於教育部預算下的陽明交通大學、台灣大學、長庚大學等高校研發能量，中央研究院（總統府）、國家衛生研究院（衛福部）、國家實驗研究院（國科會）、工業技術研究院（經濟部）、生物醫藥產業研究中心（經濟部）、農業科技研究院（農業部），可說是令出多門，相互獨立而不相隸屬，這種分立結構，實在很難達成研發綜效。

面對國際生技醫療領域快速研發創新，出現所謂百年不世出的良機與挑戰，行政院實應策略性提出更積極與主導性生技產業發展藍圖，務實選擇十年內可突破之項目，鼓勵醫療院所與科研機構合作，放寬臨床試驗門檻，以統合朝野研究資源與預算，集中力量，按部就班推動，為台灣堆砌下一座護國山脈。